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Ekonomi

BM Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gıda yardımlarını hızlandırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Suriye ve Türkiye'de 115 bin kişiye acil ihtiyaç duyulan gıda yardımlarını ulaştırdı.

18:32 . 10/02/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

WFP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, WFP, ilk dört günde Suriye ve Türkiye'de 115 bin kişiye acil gıda yardımı sağladı.

Suriye'de 43 bin kişiye sıcak yemek ve hazır erzak ulaştırılırken Türkiye'de de 73 bin depremzedeye bir haftalık ihtiyaçlarını karşılayan gıda sepetleri dağıtıldı.

Öte yandan Suriye'nin kuzeybatısında depremlerden etkilenen 23 bin 850 kişi, WFP ortakları aracılığıyla hazır gıdaya erişti.

WFP, Osmaniye Cevdetiye kampında depremden etkilenen 18 bin Türk ve Suriyeli mülteci için de yiyecek sepetleri dağıtırken Adana, Hatay, Kilis ve Kahramanmaraş'taki kamplarda bulunan 54 bin kişiye yetecek aile gıda yardımını ulaştırdı.

WFP ekipleri, ayrıca depremden etkilenenlere günlük pişmiş yemek sağlayan aşevlerinin genişletilmesinde Türkiye'nin güneydoğusundaki belediyeleri desteklemek için de gıda dağıtıyor.

Söz konusu gıda yardımı, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Kahramanmaraş olmak üzere 4 ilde depremden etkilenen yaklaşık 200 bin kişiye 2 hafta boyunca günlük dağıtılmak üzere belediye mutfakları aracılığıyla yemek yapmak için kullanılacak.

Dünya Gıda Programı, öte yandan Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen 874 bin kişiye gıda ve sıcak yemek yardımı sağlamak için 77 milyon ABD doları talebinde bulundu.

WFP Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Corinne Fleischer, depremzedelere temel olarak sıcak yemek, aile gıda paketleri, pişirme gerektirmeyen ve hemen tüketilebilecek gıdalar sağladıklarını belirterek, "Depremlerden etkilenen binlerce insan için gıda şu anda en önemli ihtiyaçlardan biri ve önceliğimiz ihtiyacı olan insanlara hızlı bir şekilde ulaştırmak." ifadesini kullandı.


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#deprem
#Türkiye
#Suriye
1 saat önce
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