Bakan Bozdağ: Sorumlular yargı önüne çıkarılacak

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinde yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, depremin yaşandığı illerde olduğu gibi Diyarbakır'da da enkaz kaldırma ve enkaz altındaki vatandaşlara sağ salim ulaşma konusunda hummalı çalışmanın sürdürüldüğünü söyledi.
Şu ana kadar barınmayla ilgili Diyarbakır'da herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Bozdağ, kurulan çadır kentlerde 908 çadırda şu ana kadar 7 bin 216 vatandaşın barındığını kaydetti.
Bozdağ ayrıca, barınma merkezleri denilen yerlerde devlete ait Diyarbakır'daki sosyal tesislerde, kapalı spor alanlarında, camilerde ve pek çok başka kullanıma müsait alanda şu ana kadar 192 bin 945 vatandaşın barındığını dile getirerek, bundan sonra da bu barınma ihtiyacını karşılamaya devam edeceklerini bildirdi.
Bu çalışmalar sırasında pek çok personelin görev aldığını, şu ana kadar afetin genelinde toplam 12 bin 816 personelin ve 1243 aracın aktif olarak kullanıldığını, değişik alanlarda hizmet verdiğini anlatan Bozdağ, "Diyarbakır'da çalışan uzman arama kurtarma ekibi ve bunlara yardımcı olan araç gereç konusunda herhangi bir eksiklik söz konusu değildir. 7/24 ara vermeksizin vardiya usulü çalışılmaktadır. Bu çalışmalar da aynı şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Bozdağ, vatandaşlara 3 öğün yemek ikramı yapıldığını belirtti.
Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları konusunda da yoğun bir faaliyet olduğuna işaret eden Bozdağ, şu ana kadar 152 komisyonun Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları yaptığını ifade etti.
Bozdağ, şöyle dedi:
Deprem yaşanan illerde ve Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıkılan binalar ve hasar gören yerlerle alakalı adli tahkikatların başlatıldığını bildiren Bozdağ, adli süreçlerin cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütüldüğünü belirtti.
Bozdağ, bugün de adli süreci başlatan başsavcılıkların hepsinin bunu basına duyurduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: