Dünya İngiltere Başbakanı Truss resmen duyurdu Yeni yöneticimiz Kral 3 Charles
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Truss resmen duyurdu: Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından açıklamada bulundu. Kraliçe Elizabet'in hayatını ülkesine adadığını belirten Truss, "Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere Başbakanı Truss resmen duyurdu: Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles
İngiltere Başbakanı Liz Truss.

Truss, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Downing Street'te yaptığı konuşmada "O, bizim en uzun süre hüküm süren hükümdarımızdı. 70 yıl boyunca böyle bir haysiyet ve zarafetle liderlik etmek olağanüstü bir başarıdır." diye konuştu.

Truss "Kraliçe 2. Elizabeth, modern İngiltere'nin üzerine inşa edildiği kayaydı. Ülkemiz onun saltanatı altında büyüdü ve gelişti. İngiltere, onun sayesinde bugün büyük bir ülke." değerlendirmesini yaptı.

2. Elizabeth'in hem ülke içinde hem tüm dünyada sevilen ve hayranlık duyulan bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Truss, "O, benim için kişisel bir ilham kaynağı oldu." dedi.

  • Truss, Kraliçe'nin 96 yaşında dahi görevlerini ihmal etmeyerek kendisini 15'inci başbakan olarak atadığına dikkati çekti.

2. Elizabeth'in 100'den fazla ülkeyi ziyaret ettiğini ve dünya çapında milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu dile getiren Truss, "Önümüzdeki zor günlerde onun ömrü boyunca ettiği olağanüstü hizmeti kutlamak için Birleşik Krallık, 'Commonwealth' ve dünyadaki dostlarımızla bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Truss, bin yıldan fazla süredir olduğu gibi tacın yeni hükümdara, oğlu 3. Charles'a geçtiğini belirterek, "Kral'ın ailesiyle birlikte annesinin yasını tutuyoruz. Yas tutarken bir halk olarak bir araya gelip onun şimdi hepimiz için taşıdığı müthiş sorumluluğu üstlenmesine yardım etmek için onu desteklemeliyiz. Ona sadakatimizi ve bağlılığımızı sunuyoruz." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Truss, sözlerini "Tanrı, Kral'ı korusun." diyerek bitirdi.

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İngiltere Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından açıklamada bulundu. Kraliçe Elizabet'in hayatını ülkesine adadığını belirten Truss, 'Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles. Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yeni bir çağa girildiğini görüyoruz.' dedi.

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