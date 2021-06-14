Dünya İngiltere Başbakanlık Ofisi Erdoğan ile Johnson iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmede anlaştı
AVRUPA

İngiltere Başbakanlık Ofisi: Erdoğan ile Johnson iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmede anlaştı

İngiltere Başbakanlık Ofisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson'un iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmede anlaştığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
İngiltere Başbakanlık Ofisi: Erdoğan ile Johnson iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmede anlaştı
Erdoğan ve Johnson.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirme konusunda anlaştıkları belirtildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson ve Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi ve ülkelerindeki aşılama çalışmalarını ele aldı.

SEYAHATLER YENİDEN BAŞLAYACAK

Liderler, salgını yenmek için birlikte çalışma ve İngiltere ile Türkiye arasındaki seyahatin yeniden başlamasının önemi üzerinde mutabık kaldı.

Erdoğan ve Johnson, İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmek için çalışmaya karar verdi.

Başbakan Johnson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Suriye, Libya ve Afganistan da dahil olmak üzere bir dizi dış politika konusunu da görüştü.

Bu arada Johnson, Doğu Akdeniz'deki gerilimin azalmasını memnuniyetle karşıladığını belirtirken, Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bir çözüme ulaşmanın önemini vurguladı.

Erdoğan ve Johnson, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer almıştı.

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