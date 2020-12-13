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Dünya İngiltere Başkanı Johnsondan halka Brexit uyarısı Anlaşmasız Brexite hazır olun
ASYA

İngiltere Başkanı Johnson'dan halka Brexit uyarısı: Anlaşmasız Brexit'e hazır olun

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) ticaret anlaşması müzakerelerinde bir uzlaşıya varamadığını belirterek, bu nedenle halkın 31 Aralık'ta anlaşmasız bir ayrılığa hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Boris Johnson
Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün süresi dolan AB ile yürütülen müzakerelerin uzatılması kararının ardından bir açıklama yaptı.

Bazı önemli konularda anlaşmaya varmaya hala çok uzak olduklarını kaydeden Johnson, "Ancak hayatın olduğu yerde umut varsa neler yapabileceğimizi görmek için konuşmaya devam edeceğiz. İngiltere kesinlikle konuşuyor. Şimdi tekrar etmem gereken en olası şey, elbette Dünya Ticaret Örgütü şartlarında, Avustralya şartlarında bir ayrılık için hazırlanmamız gerektiğidir." dedi.

Konuşmaktan ve ilerleme kaydetmekten her zaman mutluluk duyacaklarını vurgulayan Johnson, AB'nin de bunu istemesi durumunda bir anlaşmaya varılabileceğini ancak temel konularda ihtilafın sürdüğünü ifade etti.

Sık sık Dünya Ticaret Örgütü koşullarında bir ayrılığa hazırlanmaları gerektiğini yineleyen Johnson, "Varmak istediğimiz yer burası değil ama böyle bir çözüm gerekiyorsa İngiltere buna fazlasıyla hazırlıklı." ifadesine yer verdi.

Johnson, İngiltere'nin denemeye devam etmesi gerektiğini ve bunu tüm samimiyetleriyle yapacaklarını ancak ülkenin kendi yasalarını ve balıkçılığını kontrol edebilme hakkından ödün veremeyeceklerini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Johnson ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, müzakerelerin 13 Aralık pazar gününe kadar sürdürülmesinde anlaşmış ve bu tarihte kesin bir karar alınacağı açıklanmıştı.

Brexit toplantısında ilginç anlar
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Brexit toplantısında ilginç anlar
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brüksel'de AB Liderler Zirvesi öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi. Brexit için önemli bir uzlaşının çıkması nedeniyle liderlerin mutluluğu basın toplantısına yansıdı.


Brexit süreci

  • İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.
  • AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.
  • AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.
  • Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.
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