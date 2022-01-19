İngiltere bu iddiayla çalkalanıyor: Boris Johnson'ın siyasi ölümü yakın

İngiltere, koronavirüs kısıtlamalarının getirildiği bir dönemde Başbakanlık'ta düzenlenen ve Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı partiyi konuşuyor. Johnson'ın çevresinden partinin önce "iş toplantısı" olduğu şeklinde açıklamalar yapılmış, sonrasında ise İngiliz Başbakan, partiye katıldığını itiraf ederek özür dilemişti. Ancak Johnson, parti görüntülerinin ardından kendisine karşı oluşturulan cepheden gelen istifa baskılarıyla karşı karşıya kaldı.

GÜVENSİZLİK OYLAMASI GÜNDEMDE

Johnson'ın Muhafazakar Partisi'nden bazı vekiller, Başbakan'a güvensizlik mektubu gönderdi.

Ne kadar güvensizlik mektubunun toplandığı bilinmiyor. İngiltere'de başbakan için güvensizlik oylamasına gidilebilmesi için sayının 54'e ulaşması gerekiyor.

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İsmini açıklamayan ve Insider'a konuşan bir milletvekili, "Soru şu: Bu kısa bir ölüm mü yoksa uzun soluklu bir ölüm mü? Ancak bu bir siyasi ölümdür." ifadesini kullandı.

"BORIS JOHNSON OYLAMAYI KAZANIR"

Ancak eski bir İngiliz Bakan, "Boris Johnson'ın kesinlikle kazanacağı bir güvensizlik oylamasına çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Entrikacıların bunu başaracaklarını düşündüklerine ilişkin hiçbir fikrim yok." diye konuştu.

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Başka bir eski Bakan, "olanlar karşısında büyük ölçüde hayal kırıklığına uğradığını ve midesinin bulandığını" ancak "Başbakan'a yönelik suikast planına" katılmayacağını kaydetti.