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İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'den İsrail'e çağrı: Uluslararası hukuka uy

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ancak bunu uluslararası hukuk çerçevesinde yapması gerektiğini söyledi.

08:52 - 8/11/2023 Çarşamba
AA
James Cleverly

James Cleverly

Cleverly, G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde Tokyo'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısı marjında, Japon devlet televizyonu NHK'ya konuştu.


Orta Doğu'da son bir ayda yükselen tansiyona değinen Cleverly, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını anımsatarak "uluslararası hukuk" vurgusu yaptı.


İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu anımsatan Cleverly, "Ancak kendisini, uluslararası hukuk çerçevesinde savunmalıdır" ifadesini kullandı.

Cleverly, İsrail'in "bu çerçevede kendisini savunduğu" iddiasına yönelik, İngiltere'nin konuyu gündemde tutup, uluslararası hukuka uyması çağrısını sürdüreceğini söyledi.


Cleverly ülkesinin, Gazze Şeridi'nde çatışmalara ara verilmesi ve bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılması çağrısı da yaptı.


- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.


İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.


İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.


İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.





#İngiltere
#Japonya
#James Cleverly
26 dakika önce
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