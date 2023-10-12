İngiltere Dışişleri Bakanı Tel Aviv ve Kudüs'te temaslarda bulundu

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cleverly, ülkesinin İsrail'le koşulsuz dayanışmasını göstermek için bu ülkeye bir resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Açıklamada, Cleverly'nin Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik saldırılarının başlamasının ardından İsrailli ve Filistinli mevkidaşlarının yanı sıra Türkiye, ABD, Ürdün, Mısır, Almanya, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile gelişmeleri ele alan görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.