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İngiltere Dışişleri Bakanı Tel Aviv ve Kudüs'te temaslarda bulundu

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Tel Aviv ve İsrail'in güneyinin yanı sıra Kudüs'te temaslarda bulunmak üzere bölgeye gitti. Cleverly, İsrailli ve Filistinli mevkidaşlarının yanı sıra Türkiye, ABD, Ürdün, Mısır, Almanya, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile gelişmeleri ele alan görüşmeler de gerçekleştirdi.

08:09 . 12/10/2023 Perşembe
AA
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cleverly, ülkesinin İsrail'le koşulsuz dayanışmasını göstermek için bu ülkeye bir resmi ziyaret gerçekleştirdi.


Temasları sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve mevkidaşı Eli Cohen'le bir araya gelen Cleverly, ülkenin güneyine de Cohen'le birlikte gitti.

Açıklamada, Cleverly'nin Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik saldırılarının başlamasının ardından İsrailli ve Filistinli mevkidaşlarının yanı sıra Türkiye, ABD, Ürdün, Mısır, Almanya, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile gelişmeleri ele alan görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.






#Eli Cohen
#James Cleverly
#Isaac Herzog
#İsrail'in güneyi
#Kudüs
#Tel Aviv
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