Dünya İngiltere Dışişleri Bakanı Truss Endonezya ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönüyor
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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss Endonezya ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönüyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parti liderliğinden istifa edeceğinin açıklanmasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Endonezya ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss Endonezya ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönüyor
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, dün G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Endonezya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Truss, Başbakan'ın istifa edeceği açıklamalarının ardından ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmeye karar verdi.

  • Truss'un, Johnson sonrası parti içinde başlayacak yeni liderlik yarışına katılacağı ve adaylığını açıklayacağı yorumları yapıldı.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın, bugün TSİ 15.00 civarında iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasını açıklaması öngörülüyor.

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