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İngiltere Galler ve Kuzey İrlanda'da hemşirelerden grev kararı

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da hemşireler 15 ve 20 Aralık'ta grev yapma kararı aldı. Yapılacak olan grev Birleşik Krallık'ta Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) tarihindeki en büyük iş bırakma eylemi olacak.

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İ﻿ngiltere Galler ve Kuzey İrlandada hemşirelerden grev kararı
İngiltere'de grev kararı alan hemşireler

Grev süresince Hemşireler sadece acil servislerde 08:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek. Rutin hasta bakımlarına ise ara verilecek.

Yüzde 19 zam talebine ret

RCN, hemşirelerin ücretlerine yıllık yüzde 19 zam yapılmasını istemişti. Hükümet ise bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

(RCN): "Grev dışında bir seçeneğimiz kalmadı"

Hükümetin görüşmelere yeniden başlamayı kabul etmemesi sebebiyle, hemşireleri temsil eden sendika olan Kraliyet Hemşire Koleji (RCN), önlerinde grev dışında bir seçenek kalmadığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, İngiltere'de geçim sıkıntısı nedeniyle her dokuz hemşireden birinin istifa ettiğini ortaya koydu.

İngiltere'de yıllık enflasyon geçen ay yüzde 11,1'le son 41 yılın en yüksek düzeyine çıkmış, Perakende Fiyat Endeksi ise yüzde 14'ü aşmıştı.

RCN, hemşirelere Perakende Fiyat Endeksi'nin yüzde 5 üstünde zam yapılması gerektiğini vurguluyor.

İngiltere ve Galler'de sağlık çalışanlarına son olarak ortalama yüzde 4 zam yapılmıştı.

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, RCN'nin taleplerinin kabul edilemeyeceğini söyleyerek grev kararını "büyük üzüntüyle" karşıladığını söyledi.

Barclay geçen yıl, kamu sektörü çalışanlarının ücretlerinin dondurulmasına karşın, pandemi döneminde çok yıpranan sağlık çalışanlarının maaşlarına yüzde 3 zam yaptıklarını aktardı.

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