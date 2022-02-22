İngiltere Kıbrıs'taki askeri üssünü Ukrayna kriziyle ilgili de kullanacak İngiltere'nin Kıbrıs'taki Ağrotur Askeri Üssü'nü Ukrayna'da yaşanan kriz nedeniyle de kullanacağı bildirildi. Üs Sözcüsü Korina Orfanidi yaptığı yazılı açıklamada, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının üsse, NATO'nun geniş çaplı savunma çabaları çerçevesinde, Ukrayna sınırlarında gerilimin yüksek olduğu bu süreçte Doğu Avrupa semalarında devriye görevi yapmak maksatlı konuşlandırıldığı kaydedildi.

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