Kral Charles'ın sert tavırları: El hareketi gündem oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Charles'ın İngiltere'nin yeni kralı olduğu resmen ilan edildi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu Londra'da St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen duyurulmuş oldu. İlk kez televizyonlardan canlı yayınlanan törene, Kraliyet Danışma Meclisi Üyeleri (Privy Counsellors) Prens William, Charles'ın eşi Camilla, ülkenin eski Başbakanları David Cameron, Gordon Brown ve Tony Blair katıldı.

Törende konuşma yapan Kral 3. Charles, "Sizin ve tüm ulusun, sanırım tüm dünyanın hepimizin çektiği bu onarılamaz kayıp karşısında acımı ne kadar derinden paylaştığınızı biliyorum." ifadesini kullandı.

Kral 3. Charles, "Bu büyük mirasın ve egemenliğin bana intikal eden görev ve ağır sorumluluklarının derinden farkındayım. (Kraliçe 2. Elizabeth tarafından) Anayasal hükümeti desteklemek için ortaya konan ilham verici örneği takip etmeye çalışacağım." şeklinde konuştu.

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KRAL CHARLES'IN SERT TAVIRLARI! EL HAREKETİ GÜNDEM OLDU

St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle krallığını ilan eden Charles'in ilan belgelerini imzalaması sırasında sert tavırları ve yanındaki görevliye yaptığı el hareketi ülkede gündem oldu.

YENİ KRAL CHARLES KİMDİR?

Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor tam adına sahip ola Kral, 14 Kasım 1948 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Philip Mountbatten'ın oğludur.

3İngiltere Kralı 3. Charles kimdir II. Elizabethin oğlu Prens Charles kaç yaşında, eşi kim

Çiftin ilik çocuğu olarak doğan Charles, VI. George ve Kraliçe Elizabeth'in torunları olarak dünyaya geldi. Cheam ve Gordonstoun okullarında eğitim gördü. Eğitim sürecini Geelong Gramer Okulu Timbertop Kampüsü'nde geçirdi. Cambridge Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde lisans eğitimi alan Charles, üniversite eğitiminin ikinci yılının bir döneminde, Aberystwyth'de bulunan Wales University College'da Galler dili ve tarihi eğitimini aldı.

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Kral Charles, 1971'den 1976 yılına kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nda hizmet verdi. 1976 yılında "The Prince's Trust" vakfını kurdu.

1981 yılında Diana Spencer ile evlendi vebu evlilikten Prens William ve Prens Harry adında çocukları oldu. Çift, 1996 yılında boşandı. Prens, Camilla Parker Bowles ile 2005 yılında evlendi.