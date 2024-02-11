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Dünya

İngiltere Kralı 3. Charles'tan kanser teşhisi sonrası ilk açıklama: destek mesajları için teşekkür etti

İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisi konulmasından sonra yaptığı ilk açıklamada aldığı destek mesajlarına değinerek, "Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir." ifadelerini kullandı.

08:40 - 11/02/2024 Pazar
AA
İngiltere Kralı 3. Charles
İngiltere Kralı 3. Charles

Norfolk'taki Sandringham House Sarayı'nda tedavisi devam eden Kral Charles, yazılı açıklamasında destek mesajları için teşekkür etti.


Kral Charles, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir. Bana konan teşhisi paylaşmanın kamuoyundaki anlayışı nasıl artırdığını ve Birleşik Krallık ile geniş anlamda dünyadaki kanser hastaları ve ailelerini destekleyen kuruluşların çalışmalarına nasıl ışık tuttuğunu duymak benim için moral vericiydi. Onların bitmek bilmeyen ilgi ve bağlılığına ömrüm boyunca duyduğum hayranlık kendi kişisel deneyimimin sonucunda daha da artıyor."


Prostat büyümesi tedavisi sırasında kanser teşhisi


Prostat büyümesi tedavisi için hastaneye yatacağı açıklanan Kral Charles, 26 Ocak'ta girdiği hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmiş, Buckingham Sarayı, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığını, Kral'da kanser tespit edildiğini duyurmuştu.


Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığı açıklanırken kanserin türü ve evresine ilişkin açıklama yapılmamış, Başbakan Rishi Sunak ise kanserin erken evrede olduğunu söylemişti.





#Buckingham Sarayı
#İngiltere Kralı 3. Charles
#Norfolk
#Sandringham
#Sandringham House Sarayı
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