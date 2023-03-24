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Dünya

İngiltere Kralı III. Charles’ın Fransa ziyaretine protesto engeli

Fransa'da haftalardır süren protestolar sebebiyle, İngiltere Kralı 3. Charles'ın Fransa ziyaretinin ertelendiği açıklandı. Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, kararı İngiltere ve Fransa hükümetlerinin birlikte aldığı ifade edildi.

15:47 . 24/03/2023 Cuma
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Fransa'daki protestolar Kral Charles'ın ziyaretini de engelledi.

Fransa'daki protestolar Kral Charles'ın ziyaretini de engelledi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın yarın Fransa'ya yapacağı resmi ziyaret, ülkedeki emeklilik reformu karşıtı protestolar nedeniyle ertelendi.


Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerinde gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin, ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelendiği bildirildi.


Açıklamada, erteleme kararının Kral Charles ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından iki ülke hükümetlerince alındığı belirtildi.


26-31 Mart'ta Fransa ve Almanya'yı ziyaret edeceği duyurulmuştu


Kral'ın resmi program kapsamında, protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Paris ile göstericilerin belediye binasının kapısını ateşe verdiği Bordeaux şehrini ziyaret etmesi bekleniyordu.


Buckingham Sarayı'ndan mart başında yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-31 Mart'ta Fransa ve Almanya'yı ziyaret edeceği duyurulmuştu.


Kral'ın Fransa ziyareti kapsamında Elysee Sarayı, Orsay Müzesi, Versay Sarayı ve Zafer Takı'nda program ve temaslar gerçekleştirmesi bekleniyordu.


Almanya ziyareti planlandığı şekilde yapılacak


Planlandığı şekilde yapılacağı açıklanan Almanya ziyareti kapsamında Kral Charles'ın Berlin ve Hamburg'da temaslar gerçekleştirmesi, Almanya Parlamentosunda konuşma yapması bekleniyor.


Kral'ın ziyaretleri, "tahta çıktıktan sonra yapacağı ilk yurt dışı ziyaret" özelliği taşıyor.


Emeklilik reformu krizi


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en önemli seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformu, 62 olan emeklilik yaşını 2 yıl uzatarak 64’e çıkarmayı öngörüyor.


Ulusal Mecliste üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar, ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor.


Hükümet ise mecliste yeterli desteği görmemesi nedeniyle reforma ilişkin tasarıyı oylamaya sunmadan 49. maddenin 3. fıkrası doğrultusunda doğrudan kabul etme yolunu seçmişti.


16 Mart'ta alınan kararın ardından Fransa’da protestolar başladı. Polisin sert müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 900 gösterici gözaltına alındı.


Gösteriler sırasında bazı gazetecilerin ve gözlemcilerin polislerce darbedildiği görüntüler tepkilere yol açmıştı.


Muhalefet partileri, mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen reformun iptali için Anayasa Konseyine başvurmuştu.


Macron'un emeklilik reformu Fransa'yı savaş alanına çevirdi: Bir milyonu aşkın kişi sokağa çıktı
Macron'un emeklilik reformu Fransa'yı savaş alanına çevirdi: Bir milyonu aşkın kişi sokağa çıktı

Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren vatandaşlar, Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklaması üzerine başkent Paris'te bir araya gelerek gösteri düzenledi. Gösteride polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Ülke genelindeki gösterilere organizatörlere göre 3,5 milyon, İçişleri Bakanlığına göre ise 1 milyon 89 bin kişi katıldı. İçişleri Bakanı Darmanin, gösterilerde en az 172 kişinin gözaltına alındığını, 149 polis ve jandarmanın yaralandığını açıkladı.

#Fransa
#Kral Charles
#Elysee Sarayı
1 saat önce
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