İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vasiyeti ortaya çıktı
İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumundan endişe edildiği gerekçesiyle tıbbı gözetim altında tutulduğu bildirilmişti. Gelen son dakika haberine göre, Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti. Kraliçe 2. Elizabeth, Kral VI. George ve Kraliçe Elizabeth olacak olan York Dükü ve Düşesi'nin büyük kızı olarak Londra'da doğdu. Babası VI. George, ağabeyi VIII. Edward'ın tahttan çekilmesiyle 1936'da kral oldu ve kendisi o tarihten itibaren olası vâris konumuna geldi. II. Dünya Savaşı sırasında orduda görev almaya başladı. 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi ve Charles, Anne, Andrew ve Edward adlarını verdikleri dört çocukları oldu. 96 yaşında olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in tıbbı gözetim altında tutuluyordu. Peki Kraliçe Elizabeth öldü şimdi ne olacak? Kraliçe 2. Elizabeth'in yerine kim geçecek, İngiltere kralı kim olacak? Peki Kraliçe Elizabeth'in vasiyeti ne? Kraliyetin hakimiyetini kime bıraktı? Detaylar haberimizde...
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık sorunları sebebiyle doktorları tarafından gözetim altına alındığı açıklanmıştı. Bunun üzerine Prens Charles ve eşi de Balmoral'a hareket etmişti. Peki Kraliçe Elizabeth ölürse yerine kim geçecek? Kraliçe Elizabeth kimdir, kaç yaşında?
2. Elizabeth'in kaç çocuğu var, çocukları kim?
BBC'nin haberine göre, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Camilla, 2. Elizabeth'in bulunduğu Balmoral Malikanesi'ne gitti.
Öte yandan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William da Balmoral'a gidiyor.
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın sözcüsü de çiftin İskoçya'ya seyahat edeceği bildirdi.
Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward'ın da Balmoral'a gitmesi bekleniyor.
İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirterek herkes gibi Kraliçe 2. Elizabeth'in iyileşmesini umduğunu söyledi.
Kraliçe 2. Elizabeth ölürse yerine kim geçecek, İngiltere kralı kim olacak?
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, vasiyet niteliğinde bir mesaj yayımladı. 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, ölümünden sonra veliaht Prens Charles'ın kral olmasını, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın ise "kraliçe" olmasını belirtti.
Yas dönemi sona erince muhtemelen bir yıl sonra Prens Charles, Kraliçe'nin yerine resmen tahta çıkacak. Bunun için görkemli bir tören düzenlecek. Prens Charles kral olduğunda farklı bir isim kullanacak. Ülkede paraların üzerindeki kraliçe resimleri de Prens Charles'inkilerle değiştirilecek. İngiliz marşı da değişecek. Ülkede kraliçenin simgelerinin yer aldığı polis ve asker kıyafetlerinin yanısıra pasaportlar da yenilenecek.
Kraliçe II. Elizabeth kimdir?
Kraliçe II. Elizabeth (Elizabeth Alexandra Mary Windsor), 21 Nisan 1926 tarihinde dünyaya geldi. 6 Şubat 1952’de babası Kral VI. George’un ölümü üzerine tahta geçen Kraliçe Elizabeth, 70 yıldır hükümdarlık koltuğunda oturuyor ve ülkeyi en uzun süre yöneten kraliçe unvanına sahip.
1952 yılında tahta çıktığında Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan'ın kraliçesi oldu. 2 Haziran 1953 tarihinde taç giyme töreni gerçekleştirildi ve bir ilk yapılarak tören televizyonda gösterildi. 1956'dan 1992 yılına kadar krallıkların sayısı değişti. Günümüzde Jamaika, Bahamalar, Grenada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Antigua ve Barbuda ile Saint Kitts ve Nevis'in de kraliçesidir.
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Kraliçe Elizabeth, 9 Eylül 2015'te dedesinin babaannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını geride bırakarak Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarih boyunca en uzun süre hüküm süre kraliçe oldu.
II. Elizabeth, kral VI. George'un ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. 21 Nisan 1926'da Londra'da babasının 17. Bruton-Street adresinde bulunan evinde doğdu. Çocukluğunda kendisini Lilibet diye çağırırlardı. Babasının rahatsızlığı döneminde Elizabeth'in ziyaretleri moral veriyordu.
9 Kasım 1947'de Yunanistan ve Danimarka Prensi olan Kraliyet Deniz Kuvvetleri teğmenlerinden Philip Mountbatten ile nişanlandığı duyuruldu. 20 Kasım 1947'de Westminster Abbey'de evlendiler. Evlendikten sonra Philip, Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan dönemin Birleşik Krallık Kralı VI. George tarafından Duke of Edinburgh yani Edinburgh Dükü olarak atandı. Kraliçe ile Prens Philip'in Charles, Anne, Andrew ve Edward adlarını verdikleri dört çocukları oldu.
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Kraliçe, eşi ile Kenya yolculuğu sırasında 6 Şubat 1952'de babasının öldüğü ve yerine kendisinin geçtiği haberini aldı. İlk Parlamento açış konuşmasını 4 Kasım 1952'de yaptı ve 1953 yılında resmî olarak taç giydi. Aynı zamanda babasının yerine İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı seçildi.
1936 yılında büyükbabası, kral V. George vefat edince amcası VIII. Edward kral ilan edildi. Amcasının tahttan feragat etmesi üzerine babası Prens Albert VI. George olarak tahta geçti. Kraliçe Elizabeth, erkek veliaht olmadığından babasından sonra ikinci veliaht oldu.