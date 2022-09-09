İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vasiyeti ortaya çıktı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık sorunları sebebiyle doktorları tarafından gözetim altına alındığı açıklanmıştı. Bunun üzerine Prens Charles ve eşi de Balmoral'a hareket etmişti. Peki Kraliçe Elizabeth ölürse yerine kim geçecek? Kraliçe Elizabeth kimdir, kaç yaşında?

Prensi Charles.

2. Elizabeth'in kaç çocuğu var, çocukları kim?

BBC'nin haberine göre, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Camilla, 2. Elizabeth'in bulunduğu Balmoral Malikanesi'ne gitti.

Öte yandan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William da Balmoral'a gidiyor.





İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın sözcüsü de çiftin İskoçya'ya seyahat edeceği bildirdi.

Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward'ın da Balmoral'a gitmesi bekleniyor.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirterek herkes gibi Kraliçe 2. Elizabeth'in iyileşmesini umduğunu söyledi.

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Anglikan Kilisesi Canterbury Başpiskoposu Justin Welby de Kraliçe'ye dualarını gönderdiğini bildirdi.

Kraliçe Elizabeth Philip Mountbatten.

Kraliçe 2. Elizabeth ölürse yerine kim geçecek, İngiltere kralı kim olacak?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, vasiyet niteliğinde bir mesaj yayımladı. 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, ölümünden sonra veliaht Prens Charles'ın kral olmasını, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın ise "kraliçe" olmasını belirtti.

Yas dönemi sona erince muhtemelen bir yıl sonra Prens Charles, Kraliçe'nin yerine resmen tahta çıkacak. Bunun için görkemli bir tören düzenlecek. Prens Charles kral olduğunda farklı bir isim kullanacak. Ülkede paraların üzerindeki kraliçe resimleri de Prens Charles'inkilerle değiştirilecek. İngiliz marşı da değişecek. Ülkede kraliçenin simgelerinin yer aldığı polis ve asker kıyafetlerinin yanısıra pasaportlar da yenilenecek.

Kraliçe II. Elizabeth.

Kraliçe II. Elizabeth kimdir?

Kraliçe II. Elizabeth (Elizabeth Alexandra Mary Windsor), 21 Nisan 1926 tarihinde dünyaya geldi. 6 Şubat 1952’de babası Kral VI. George’un ölümü üzerine tahta geçen Kraliçe Elizabeth, 70 yıldır hükümdarlık koltuğunda oturuyor ve ülkeyi en uzun süre yöneten kraliçe unvanına sahip.

1952 yılında tahta çıktığında Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan'ın kraliçesi oldu. 2 Haziran 1953 tarihinde taç giyme töreni gerçekleştirildi ve bir ilk yapılarak tören televizyonda gösterildi. 1956'dan 1992 yılına kadar krallıkların sayısı değişti. Günümüzde Jamaika, Bahamalar, Grenada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Antigua ve Barbuda ile Saint Kitts ve Nevis'in de kraliçesidir.

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Kraliçe Elizabeth Philip Mountbatten.

Kraliçe Elizabeth, 9 Eylül 2015'te dedesinin babaannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını geride bırakarak Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarih boyunca en uzun süre hüküm süre kraliçe oldu.

II. Elizabeth, kral VI. George'un ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. 21 Nisan 1926'da Londra'da babasının 17. Bruton-Street adresinde bulunan evinde doğdu. Çocukluğunda kendisini Lilibet diye çağırırlardı. Babasının rahatsızlığı döneminde Elizabeth'in ziyaretleri moral veriyordu.

9 Kasım 1947'de Yunanistan ve Danimarka Prensi olan Kraliyet Deniz Kuvvetleri teğmenlerinden Philip Mountbatten ile nişanlandığı duyuruldu. 20 Kasım 1947'de Westminster Abbey'de evlendiler. Evlendikten sonra Philip, Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan dönemin Birleşik Krallık Kralı VI. George tarafından Duke of Edinburgh yani Edinburgh Dükü olarak atandı. Kraliçe ile Prens Philip'in Charles, Anne, Andrew ve Edward adlarını verdikleri dört çocukları oldu.

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Kraliçe, eşi ile Kenya yolculuğu sırasında 6 Şubat 1952'de babasının öldüğü ve yerine kendisinin geçtiği haberini aldı. İlk Parlamento açış konuşmasını 4 Kasım 1952'de yaptı ve 1953 yılında resmî olarak taç giydi. Aynı zamanda babasının yerine İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı seçildi.

1936 yılında büyükbabası, kral V. George vefat edince amcası VIII. Edward kral ilan edildi. Amcasının tahttan feragat etmesi üzerine babası Prens Albert VI. George olarak tahta geçti. Kraliçe Elizabeth, erkek veliaht olmadığından babasından sonra ikinci veliaht oldu.

FOTOĞRAF 34 Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.<br><br>Açıklamada, \"Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi.\" ifadesi kullanıldı. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.<br><br> Kraliçe, Kovid-19'a yakalanmıştı<br><br>İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.<br><br>Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu. Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.<br><br> Kraliçe Elizabeth, Camilla'nın \"kraliçe\" olmasını istediğini açıklamıştı<br><br>İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın \"kraliçe\" olmasını istediğini belirtmişti. Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.<br><br> 21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti.<br><br> Kraliçe, İngiltere tarihinin \"en uzun süre tahta kalan hükümdarı\" unvanını elde etmişti. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanı asıldı.<br><br> İlanda İngiliz kraliyet ailesinin \"Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirmiştir. Kral ve eşi kraliçe bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya döneceklerdir.\" şeklindeki mesajı yer aldı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti: Ölüm ilanı kapıya asıldı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanı asıldı. İlanda İngiliz kraliyet ailesinin "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirmiştir. Kral ve eşi kraliçe bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya döneceklerdir." şeklindeki mesajı yer aldı.



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