İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada Prens Philip’in hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Prens Philip, eşi Kraliçe Elizabeth ile birlikte yakın zamanda koronavirüs aşısı yaptırmıştı.
- Edinburgh Dükü, haziran ayında 100. doğum günün kutlayacaktı.
Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada Prens Philip’in hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Prens Philip, eşi Kraliçe Elizabeth ile birlikte yakın zamanda koronavirüs aşısı yaptırmıştı.
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