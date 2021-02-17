Dünya İngiltere Kraliçesi II Elizabethin eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
II. Elizabeth ve eşi Prens Philip
II. Elizabeth ve eşi Prens Philip

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada Prens Philip’in hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Prens Philip, eşi Kraliçe Elizabeth ile birlikte yakın zamanda koronavirüs aşısı yaptırmıştı.

  • Edinburgh Dükü, haziran ayında 100. doğum günün kutlayacaktı.

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