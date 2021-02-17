İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Terör sevici Avrupa PKK'nın eylemlerine göz yumuyor

Gara'daki vahşi katliama rağmen Avrupa'nın PKK'ya desteği eksilmiyor. PKK yandaşları Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü olan 15 Şubat'ı bahane edip Fransa, Avusturya, Norveç, Almanya, İtalya ve daha bir çok ülkede gösteri düzenledi. Bu ülkeler PKK'yı terörist ilan etmesine rağmen eylemlere müdahale etmedi.



