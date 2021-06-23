İngiltere medyasından 'G20 zirvesi' iddiası ABD ve Çin bir araya gelecek

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ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması: Rakam verip duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine (YDT) 130 bin 522 adayın katılacağını bildirdi.