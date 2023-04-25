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Dünya

İngiltere Sağlık Bakanı hemşirelerin grev kararını yargıya taşıyacak

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, zam konusunda anlaşma sağlanamayan hemşirelerin bağlı olduğu Royal College of Nursing (RCN) sendikasının aldığı grev kararını mahkemeye taşıyacağını açıkladı.

11:45 . 25/04/2023 Salı
AA
RCN enflasyonun yüzde 10'ları aştığı ülkede zam talebini yeterli bulmamış ve 2 Mayıs'ta hastanelerde akşam nöbetinin tutulduğu 20.00'den 3 Mayıs 20.00'ye kadar greve gitme kararı almıştı.

RCN enflasyonun yüzde 10'ları aştığı ülkede zam talebini yeterli bulmamış ve 2 Mayıs'ta hastanelerde akşam nöbetinin tutulduğu 20.00'den 3 Mayıs 20.00'ye kadar greve gitme kararı almıştı.

Barclay, Twitter hesabından, yüzde 5'lik yeni zam önerisini de kabul etmeyen RCN'nin 2 Mayıs'ta greve gitme kararıyla ilgili, "Yasal yollar aramaktan başka yapacak bir şeyim kalmadı." açıklaması yaptı.

"Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) işverenlerinden gelen talep üzerine RCN'nin 2 Mayıs'ta planladığı grevin, yasa dışı ilan edilmesi için üzülerek Yüksek Mahkemeye başvuruyorum." diyen Barclay, hafta sonu RCN ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını hatırlattı.

Grev hakkını desteklediğini dile getiren Barclay, "Ancak hükümet, yasa dışı grev eylemlerinin devamına seyirci kalamaz ve NHS'nin taleplerini görmezden gelemez. Yasa dışı bir eyleme katılmalarının istenmemesini sağlayarak hemşireleri de korumalıyız." değerlendirmesini yaptı.

RCN Genel Sekreteri Pat Cullen'a yazdığı mektubu da paylaşan Barclay, mektubunda yasal olarak RCN'nin grev yapabileceği 6 aylık sürenin 1 Mayıs'ta sona erdiğini belirterek, 2 Mayıs'taki grev kararının bu nedenle yasa dışı olduğunu ifade etti.

Cullen da geçen hafta Barclay'e bir mektup yazmış ve verilen tekliflerin yeterli olmadığını kaydetmişti.

Hükümet, RCN'ye nisan ayı maaşlarına da yansıtılacak şekilde maaşlarda yüzde 5'lik bir artış ile bir kerelik 1655 sterlin (Yaklaşık 40 bin lira) ödeme teklif etmişti.

RCN ise enflasyonun yüzde 10'ları aştığı ülkede zam talebini yeterli bulmamış ve 2 Mayıs'ta hastanelerde akşam nöbetinin tutulduğu 20.00'den 3 Mayıs 20.00'ye kadar greve gitme kararı almıştı.

  • İngiltere'de hayat pahalılığını, hükümetin zam önerilerini ve çalışma şartlarını protesto eden birçok sektör geçen yılın ikinci yarısından bu yana farklı dönemlerde grevler düzenliyor. Bu yıl düzenlenen 3 grevde hemşireler toplamda 5 gün iş bıraktı.



#İngiltere
#Royal College of Nursing
#Sağlık Bakanı Steve Barclay
10 dakika önce
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