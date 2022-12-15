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İngiltere sağlık krizi: Tarihin en büyük grevi

Birleşik Krallık'ta sağlık krizi giderek büyüyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan ambulans yetersizliğinden sonra bugün hemşireler ülke tarihindeki en büyük grevlerinden birine başladı. Yetersiz maaşlar nedeniyle bu yolu seçmek zorunda kaldıklarını ifade eden hemşireler çaresiz olduklarını belirtti.

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İngiltere sağlık krizi: Tarihin en büyük grevi
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Britanya'da Ulusal Sağlık Servisi hemşireleri bugün greve gidiyor. Ülkede yılın en yoğun zamanlarından birinde yaşanan bu durumun sebebi ise hastaneler üzerindeki baskı ve maaş yetersizliği. Alınan bilgilere göre İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'daki Kraliyet Hemşirelik Koleji'nin 100.000'e yakın üyesi, hükümetin maaş teklifini reddetmesinin ardından bu sabah 8 itibarıyla greve başladı.

BİR SÜREDİR ÜLKEDE KRİZ YAŞANIYOR

Tahmini olarak 100 bin hemşirenin 76 hastane ve sağlık merkezinde greve giderek kalça protezi gibi acil olmayan binlerce ameliyatın iptaline neden olacağına dikkat çekildi. İngiltere'de yaşanan bu ilk grev dalgası değil. Daha önce de demiryolu ve posta hizmetleri personelleri grev yolunu seçmişti.

GERİLİM TIRMANIYOR

Ülkede yüzde 10'un üzerinde seyreden eflasyon sendikalar ile işverenler arasındaki gerlimi artırmakta. Sağlık Bakanı Steve Barclay, "Bazı sendika üyelerinin greve gitmesi çok üzücü. Güvenli personel seviyeleri sağlayabilmek için hükümet genelinde ve kamu sektörü dışında sağlık görevlilieri ile çalışmaktayım; ancak grevlerin hastalar için oluşturduğu riskler konusunda endişeliyim" ifadelerine yer verdi.

"BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Aynı zamanda halka çağrıda bulunan Barclay, hastaların tıbbi bakım randevuları almaya ve ikaz gelmediği sürece ranvevularına da gitmeleri gerektiğinin altını çizdi. Bugün ve 20 Aralık'ta hemşilerin gerçekleşmesini planladığı eylem, İngiliz hemşireleri tarihinin en büyüğü. Ancak hemşireler geçim derdine girdiklerinin ve başka seçeneklerinin olmadığının altını çiziyor.

YAŞLI ADAM YAĞMUR ALTINDA SAATLERCE BEKLEMİŞTİ

İngiltere'de geçtiğimiz haftalarda ise ambulans krizi yaşanmıştı. Ambulans çağıran hastalar saatlerce hatta neredeyse 1 güne yakın ambulans beklemişti. 80 yaşındaki kanser hastası bir adamın yağmur altında saatlerce beklediği görüntüler ise ülkede infial yaratmıştı.

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