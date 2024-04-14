İngiltere savaş uçaklarını Güney Kıbrıs'tan kaldırdı: Rumların haberi olmadı

"Kıbrıs, hiçbir şekilde herhangi bir saldırıya ya da başka bir şeye müdahil değildir. Örneğin dün gece komşu ülkelerden Kıbrıs'a uçaklar geldi, elbette bugün ayrılacaklar, bazıları zaten ayrıldı. Ülkemiz pratikte birçok eyleme hiçbir şekilde müdahil değildir. Durumun tırmanmamasını umuyoruz ve bu tür yollarla, saldırgan faaliyetlerle, herhangi bir sorunun çözüleceğine inanmıyoruz."