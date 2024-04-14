İngiltere savaş uçaklarını Güney Kıbrıs'tan kaldırdı: Rumların haberi olmadı

Gazetecilerin, İngilizlerin üslerden yürüttüğü operasyonlar nedeniyle Kıbrıs'ın hedef alınma ihtimali olup olmadığı yönündeki sorularına ise Hristodulidis, şu şekilde yanıt verdi:
İngiltere'nin dün yaptığı eylemin niteliğine yönelik bazı açıklamaları bulunduğunu hatırlatan Kombos, İngiltere'nin açıklamaları ile ilgili yorumda bulunmayacağını bildirdi.
Kombos, üslerin egemen statüde olduğunu ve faaliyetlerinin Güney Kıbrıs'ın onayına tabi olmadığına işaret ederek, üslerden yapılan faaliyet ve eylemlerin Güney Kıbrıs'ın politikaları ile özdeşleştirilemeyeceğini savundu.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.
İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.