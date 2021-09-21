Dünya İngiltere Savunma Bakanlığı Afgan tercümanların bilgilerini yanlışlıkla e-posta ile paylaştı
AVRUPA

İngiltere Savunma Bakanlığı Afgan tercümanların bilgilerini yanlışlıkla e-posta ile paylaştı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan'da görev yapan İngiliz birliklerine tercümanlık yapan 250'den fazla Afgana ait verilerin sızmasıyla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere Savunma Bakanlığı Afgan tercümanların bilgilerini yanlışlıkla e-posta ile paylaştı
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Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçarak İngiltere'de sığınma bekleyen tercümanların kimi hâlâ Afganistan'da saklanıyor, bir kısmı ise üçüncü ülkelere gitmeyi başardı.

Afgan tercümanların isimleri, iletişim bilgileri, hatta bazılarının fotoğrafları, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bir e-posta'ya yanlışlıkla kopyalandı.

Söz konusu e-posta, Afganistan'dan tahliye edilmeyi bekleyen onlarca kişiye gönderildi. Yazılı bir açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanlığı özür diledi.

Muhafazakar Parti Milletvekili ve eski Savunma Bakanı Johnny Mercer, İngiliz ordusu için çalışan tercümanlara yönelik bu dikkatsizliğin "son derece utanç verici olduğunu" ve tüm bu kişilerin bu gece kendilerine saklanacak yeni bir yer bulmak zorunda kalacağını söyledi.

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