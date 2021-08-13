ABD ve İngiltere'den Afganistan'a tahliye için takviye birlik

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 24-48 saat içinde Afganistan'ın başkenti Kabil'in uluslararası havaalanına ulaşacak olan 3 bin ordu personelinden oluşan üç tabur asker yolladığını duyurdu.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, takviyelerin ABD’lilerle çalışan ve dolayısıyla özel göçmen vizeleri almış olan ABD vatandaşları ve Afganların "güvenli ve düzenli” bir şekilde tahliye edilmesine yardımcı olacağını söyledi.
Kirby, “Sahadaki güvenlik durumunu endişeyle çok yakından izliyoruz. Bu konuda ihtiyatlı ve sorumlu olmak ve halkımızın güvenliği için ihtiyatlı olmak bitene kadar beklemekten çok daha iyidir” diye konuştu.
İNGİLTERE 600 ASKER GÖNDERİYOR
İngiltere Savunma Bakanlığı ise 600 asker göndereceğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ayrıca İngiliz büyükelçiliğini başkentin merkezine daha yakın, potansiyel olarak daha güvenli bir yere taşıyacağını söyledi.
Diğer taraftan şimdiye kadar, 200 kadar İngiliz diplomat ve asker tahliye edildi, ancak kesin rakam verilmedi. İngiltere'de 4 bin kadar hak sahibi Afgan'ı tahliye etmeyi bekliyor. Diğer batılı hükümetler de, Taliban'ın ülke çapındaki amansız ilerleyişine ilişkin korkular arasında elçilik personelinin tahliyesi için planlarını hızlandırıyor.
TALİBAN VİLAYET MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRMEYE YÖNELDİ
ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.
Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.
TALİBAN KONTROLÜNDEKİ VİLAYETLER
Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.
Taliban şu anda, İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, stratejik öneme sahip Kunduz ile Sar-i Pul, Talukan vilayet merkezleri, Samangan vilayetinin merkezi Aybak, ülkenin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan, ülkenin kuzeyindeki Farah vilayetlerinin merkezleri, Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri, Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad, güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne, ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezi, ülkenin güneyinde bulunan Kandahar, yine güneydeki Leşkergah, batıdaki Kale-i Nev ve Firuz Koh ile birlikte 15 vilayet merkezinin kontrolünü elinde tutuyor.
- Kabil yönetimi halen 19 vilayet merkezinde hakim durumda.
SİVİL KAYIPLAR GÖÇÜ ARTIRDI
Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.
Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken, son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti.
Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.
BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.