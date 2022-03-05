Dünya İngiltere Savunma Bakanlığı Ukrayna kilit kentleri kontrol ediyor
AVRUPA

İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukrayna kilit kentleri kontrol ediyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Harkov, Çernihiv, Mariupol gibi kilit kentlerin hala Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukrayna kilit kentleri kontrol ediyor
Foto/arşiv

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, önceki günlere göre hava saldırıları ve bombardımanlarda azalma olduğu ifade edilerek, “Son 24 saat içinde gözlemlenen Rus hava ve topçu saldırılarının sayısı, önceki günlere göre daha düşük oldu. Ukrayna, Harkov, Çernihiv ve Mariupol gibi kilit şehirleri elinde tutmaya devam ediyor. Sumy'de sokak çatışması haberleri geliyor. Dört şehrin de Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış olduğu düşünülüyor” ifadelerine yer verildi.

“RUS BİRLİKLERİ ODESA’YA İLERLEYECEK”

Öte yandan güneyde Rus birliklerinin liman kenti Mykolavi’e ilerlediği ifade edilen açıklamada, “Rus kuvvetlerinin güneydeki liman kenti Mykolaiv'e doğru ilerlediği gözlemleniyor. Bazı birliklerin, Odesa'ya doğru ilerlemeye öncelik vermek için şehri geçmeye çalıştığı düşünülüyor” denildi.

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