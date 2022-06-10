İngiltere Savunma Bakanlığı uyardı: Ukrayna kolera salgını riski altında

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken, İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rus saldırından en çok etkilenen kentlerinin başında yer alan Mariupol şehrinde tıbbi hizmetlerin çökmek üzere olduğu ve kentin kolera salgını riski altında olduğu duyuruldu.

'Kanalizasyon ve içme suyu birbirine karışmış'

Ukraynalı Başhekim Ihor Kuzin, kentte bulunan toplu mezarlar nedeniyle havada bakterilerin türediğini ve temiz su kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçtiğimiz ay Ukrayna’nın Dnipro kentine kolera aşıları göndereceğini duyurmuş, WHO’nun Acil Durum Direktörü Dorit Nitzan, "Sokaklarda bataklıklar oluşmuş, kanalizasyon ve içme suyu birbirine karışmış durumda. Bu çok büyük bir tehlike. Kolera da dahil olmak üzere birçok enfeksiyon oluşabilir" uyarısı yapmıştı.

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Mayıs ayında vakalar görülmeye başlandı

Ukrayna’daki duruma ilişkin İngiliz istihbarat raporunda, Rusya’nın ele geçirdiği bölgelerdeki sakinlere temel kamu hizmetlerini sağlamakta güçlük çektiği belirtilerek, “Mariupol, büyük bir kolera salgını riski altındadır. Mayıs ayından beri izole kolera vakaları rapor edilmiştir” denildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna’daki duruma ilişkin paylaşılan istihbarat raporunda, Severodonetsk çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtilerek, Rusya’nın şehrin çoğunu kontrol ettiği, ancak Rus kuvvetlerinin kuzeyden ve güneyden daha geniş alanı kuşatma girişimlerinde çok az ilerleme kaydettiği ifade edildi.

Azak Denizi kıyıları salgınla karşı karşıya

Raporda ayrıca Rusya’nın ele geçirdiği bölgelerdeki sakinlere temel kamu hizmetlerini sağlamakta güçlük çektiği, güvenli içme suyuna erişimde sorunlar olduğu, telefon ve internet hizmetlerinde de büyük kesintilerin devam ettiği bilgisine yer verildi. Herson’da ciddi bir ilaç sıkıntısının muhtemel olduğu belirtilen açıklamada, “Mariupol, büyük bir kolera salgını riski altındadır. Mayıs ayından beri izole kolera vakaları rapor edilmiştir. Ukrayna 1995'te büyük bir kolera salgını yaşadı ve o zamandan beri, özellikle Mariupol'u da içeren Azak Denizi kıyılarında küçük salgınlar yaşadı. Mariupol'daki sağlık hizmetleri muhtemelen çöküşe yakındır: Mariupol'deki büyük bir kolera salgını bunu daha da kötüleştirecektir” denildi.

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DÜNYA Mariupol’de yeni toplu mezar

FOTOĞRAF 16 Rusya-Ukrayna savaşında 58. güne girilirken, sivil ölümlerle gündemdeki yerini koruyan Bucha kentinden acı manzaralar gelmeye devam ediyor. Evlerde ve caddelerde bulunan sivillere ait cesetler, kimlik tespit için getirildikleri morglarda yer kalmaması nedeniyle hastane bahçesinde bulunan soğuk hava depolu tırlarda bekletiliyor. Çok sayıda cansız beden kimlik tespiti için tırda bekletilirken, cenazelerini bulmak isteyen aileler de tırın önünde bekliyor. Bucha’da cansız bedenlerin bulunduğu tırın önünde acı bekleyiş Bucha’da dehşetin izleri: Cansız bedenlerin bulunduğu tırın önünde acı bekleyiş sürüyor Ukrayna'nın Bucha kentinde hayatını kaybeden sivillerin yakınları, kimlik tespiti için hastane bahçesinde bulunan soğuk hava depolu tırların önünde bekliyor. Evlerde ve caddelerde bulunan sivillere ait cesetler, kimlik tespit için getirildikleri morglarda yer kalmaması nedeniyle hastane bahçesinde bulunan soğuk hava depolu tırlarda bekletiliyor.



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