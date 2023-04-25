İngiltere Sudan'dan tahliye uçuşlarını duyurdu

Hükümet, Birleşik Krallık askeri uçuşlarının Hartum dışındaki bir hava alanından kalkacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre İngiliz pasaportu sahipleri öncelikli olarak tahliye edilecek. Öncelik ise çocuklu aileler, yaşlılar veya sağlık sorunları olan kişiler tahliye edilecek.

"Sudan'daki tüm İngiliz vatandaşlarının güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor ve herkesi seyahat tavsiyelerimize uymaya davet ediyoruz. Durum değişken olmaya devam ediyor ve tahliyeleri gerçekleştirme becerimiz kısa sürede değişebilir. Bu tahliyeyi ayarlamak için uluslararası ortaklarla çalışıyoruz ve işbirlikleri için onlara teşekkür ediyoruz. Ayrıca, diğer çıkış noktalarından da dahil olmak üzere, İngiliz vatandaşlarının Sudan'ı terk etmelerine yardımcı olabilecek diğer olası seçenekler üzerinde çalışıyoruz. Birleşik Krallık hükümeti, bu uçuşların sağlanmasını yansıtmak için seyahat tavsiyelerini güncelledi. Sudan'daki durum istikrarsız olmaya devam ediyor.”