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Dünya

İngiltere Sudan'dan tahliye uçuşlarını duyurdu

Birleşik Krallık, 25 Nisan Salı gününden itibaren başlayan uçuşlarla İngiliz vatandaşlarının Sudan'dan tahliyesini koordine ediyor. Yapılan açıklamada uçuşların Hartum dışındaki bir havalimanından yapılacağı belirtildi.

09:47 . 25/04/2023 Salı
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Sudan'da çıkan çatışmaların birçok ülke vatandaşlarının tahliye edilmesine yönelik adımlar atmıştı.

Sudan'da çıkan çatışmaların birçok ülke vatandaşlarının tahliye edilmesine yönelik adımlar atmıştı.

Hükümet, Birleşik Krallık askeri uçuşlarının Hartum dışındaki bir hava alanından kalkacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre İngiliz pasaportu sahipleri öncelikli olarak tahliye edilecek. Öncelik ise çocuklu aileler, yaşlılar veya sağlık sorunları olan kişiler tahliye edilecek.


Hükümet, tahliye için uygun olanlarla doğrudan iletişime geçeceğini belirtti. İngiliz uyrukluların çağrılmadıkça hava alanına gitmemeleri gerektiği belirtildi. Tahliye, Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'nden kıdemli diplomatlar tarafından destekleniyor.


Birleşik Krallık hükümeti tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"Sudan'daki tüm İngiliz vatandaşlarının güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor ve herkesi seyahat tavsiyelerimize uymaya davet ediyoruz. Durum değişken olmaya devam ediyor ve tahliyeleri gerçekleştirme becerimiz kısa sürede değişebilir. Bu tahliyeyi ayarlamak için uluslararası ortaklarla çalışıyoruz ve işbirlikleri için onlara teşekkür ediyoruz. Ayrıca, diğer çıkış noktalarından da dahil olmak üzere, İngiliz vatandaşlarının Sudan'ı terk etmelerine yardımcı olabilecek diğer olası seçenekler üzerinde çalışıyoruz. Birleşik Krallık hükümeti, bu uçuşların sağlanmasını yansıtmak için seyahat tavsiyelerini güncelledi. Sudan'daki durum istikrarsız olmaya devam ediyor.”



#Sudan
#tahliye
#İngiltere
9 dakika önce
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