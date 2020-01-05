İngiltere Süleymani'nin öldürülmesini 'meşru müdafaa' olarak tanıdı: ABD'nin eylemini anlıyoruz, meşru müdafaa hakları var

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak topraklarında öldürmesini nefsi müdafaa diye nitelendirdi ve ABD'yi "anladıklarını" söyledi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Raab, "ABD'nin eylemini anlıyoruz. Bu onların kararıydı ama biz de bunu niçin yaptıklarını anlıyoruz. Meşru müdafaa hakları var" ifadelerini kullandı.



Süleymani'nin İran Devrim Muhafızları içinde Kudüs gücünün komutanı olduğunun altını çizen Raab, "Bu, Devrim Muhafızlarının bölgedeki ülkeleri istikrarsızlaştıran, İran etkisini artırmaya çalışan ve orada meşru şekilde bulunan Batılı ülkelere saldıran kanadıdır. Sadece Irak'ta değil, bütün bölgede vekillerle, milislerle ilişki Süleymani'nin görev tanımıydı. Sadece bu ülkeleri istikrarsızlaştırmak için değil, Batılı ülkelere saldırmak için de. Bu koşullarda meşru müdafaa geçerlidir" diye konuştu.

OYNAT 04:18 İranlı general Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Trump'ın emriyle Bağdat'ta öldürülmesi bölgede henüz ilan edilmeyen bir savaşa kapı araladı. İlkokul mezunu bir inşaat işçiliğinden İran'ın en kritik askeri makamına ulaşan Kasım Süleymani kim ve neden bu kadar önemli? İran'ın Ortadoğu'daki gizli kolu Kasım Süleymani'yi anlattık: BiP'te paylaş

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Diplomatik yol

Raab, İran'ın uzun süredir bölgede istikrarsızlaştırıcı eylemlerde bulunduğunu, ABD'nin ve Fransa'nın bu ülkeye diplomatik yolu sunduklarını ancak İran'daki liderliğin bunu tercih etmediğini ileri sürerek "Şimdi önemli olan gerilimi düşürmek, biraz istikrar sağlamaya çalışmak ve İran'ın hiç kuşkusuz şer eylemlerini sınırlandırırken, bir yandan da buradan çıkış için diplomatik yolun açık kalmasını temin etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAF 17 İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin cenazesi, İran’ın Ahvaz kentine getirildi. Binlerce kişi sokaklara dökülerek, ‘ABD’ye ölüm’ sloganları atıyor ve intikam için bağırıyor. Süleymani’nin cenazesi, Ahvaz’da düzenlenen töreninin ardından Kirman’a gönderilecek. Yüzbinlerce kişi tek bir ağızdan intikam yeminleri ediyor. Törene katılanlar, ABD'ye ölüm şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısı yaptı. ABD yönetimi, İran’da Ali Hamaney’den sonra en etkili ikinci isim olduğu belirtilen İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta düzenlediği suikastle öldürdü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı ile düzenlenen operasyonda, Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürüldüğünü açıkladı. ABD yetkilileri, Amerikan yapımı MQ-9 Reaper olarak bilinen insansız hava aracından atılan füzeler ile havaalanından ayrılmakta olan konvoya yapılan saldırının gerçekleştirildiğini belirtti. Pentagon’dan yapılan “Süleymani ve Kudüs Gücü’nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu” ifade edilen açıklamada, “General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu” saptaması dikkat çekti. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, saldırı öncesi, İran’ı hedef alan, “Artık oyun değişti. Gereken ne ise yapacağız” açıklamasıyla ABD’nin “önleyici müdahale” doktrinine döndünü dolaylı yoldan işaret etmişti. Saldırıya ilişkin açıklama yapan İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, kınama mesajında sert bir intikamın alınacağını vurgulayarak, “Süleymani’nin şehadeti bizim için acı vericidir ancak bu yoldaki zaferimiz katilleri için daha da acı olacaktır” ifadelerini kullandı. İran Devrim Muhafızları yayımladığı bildiride, Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Süleymani’nin hayatını kaybettiğini doğrularken, İran Milli Güvenlik Konseyi olağanüstü toplantı kararı aldı. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Kasım Süleymani için “intikam vaadinde” bulundu. İran İslam Cumhuriyeti’nin dini lideri Ayetullah Hamaney, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti. Amerikan ordusunun 82’nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askerin daha Orta Doğu’ya sevk edildiği belirtildi. Florida’da tatilde bulunan ABD Başkanı Trump ise Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağını paylaşmakla yetindi. Trump’ın bayraklı tweetini hesabına sabitlediği görüldü. Trump saldırıdan birkaç saat sonra Trump, “İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi” paylaşımını yaptı. Kirman, Kum ve Zahidan gibi diğer büyük kentlerle eş zamanlı düzenlenen protestolarda göstericiler, “Kahrolsun Amerika”, “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun Velayeti Fakih karşıtları” şeklinde sloganlar attı. İran'da Süleymani'nin cenaze töreni başladı: Yüzbinlerce kişi tek bir ağızdan intikam yeminleri ediyor Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenleniyor. BiP'te paylaş

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"Orta Doğu'da büyük bir savaş görmek istemiyoruz." diyen Raab, bundan sadece teröristlerin yararlanacağını söyledi.

Cuma gününden bu yana Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile temas halinde bulunduğunu aktaran Raab, perşembe günü de yüz yüze görüşme için Washington'a gideceğini açıkladı.

İngiltere, dün vatandaşlarını İran ve Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarmış, donanmaya ait "HMS Montrose" ve "HMS Defender" gemilerinin de yeniden Hürmüz Boğazı'nda devriye yapacağını duyurmuştu.

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Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.



İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.