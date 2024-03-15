İngiltere ve ABD'den İran'a çağrı: Husi desteğini durdurun

İngiltere BM Daimi Temsilcisi Kariuki, dün BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında Yemen'in Hudeyde'deki limanına giren gemilerin BM Doğrulama ve Denetleme Mekanizması (UNVIM) tarafından denetlendiğini ve bazı İran gemilerinin, bu denetimleri atlattığına dair bilgiler olduğunu belirtti. Kariuki konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
'Husiler Yemen'deki ilerlemeyi çöpe atma riskiyle karşı karşıya'
ABD BM Özel Siyasi İşler Alternatif Temsilcisi Robert Wood ise BMGK'da yaptığı konuşmada İngiliz meslektaşına destek vererek “İran'a silah transferlerini ve Kızıldeniz'deki Husi saldırılarını kolaylaştırmaya yardımcı olan diğer faaliyetleri durdurma çağrımızı yineliyoruz. Husilerin son gerginliğinden önce, Yemenliler kalıcı bir ateşkes ve BM öncülüğünde kapsayıcı bir Yemen-Yemen siyasi süreci yoluyla istikrara geri dönüş yolunu görmeye başlamışlardı. Husiler bu ilerlemeyi çöpe atma riskiyle karşı karşıya.
Açık konuşayım; Husilerin eylemleri, Yemen halkının karşı karşıya olduğu zorlukları hafifletmeye hiçbir katkı sağlamadığı gibi, Gazze'deki Filistinli sivillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olmuyor.”