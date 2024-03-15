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İngiltere ve ABD'den İran'a çağrı: Husi desteğini durdurun

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi James Kariuki, Kızıldeniz'deki füze saldırıları konusunda İran'a çağrıda bulunarak Husilere verdikleri desteğin durdurulmasını istedi. Kariuki ayrıca Yemen'e gelen gıdanın yanı sıra Husilere giden yasadışı silahların Yemen limanından geçtiğini, bunun engellenmesini aksi takdirde Hudeyde'deki limanın bütünlüğünün bozulacağını vurguladı. ABD'nin BM temsilcisi Wood ise aynı çağrıyı yineledi.

14:20 - 15/03/2024 Cuma
DHA
James Kariuki
James Kariuki

İngiltere BM Daimi Temsilcisi Kariuki, dün BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında Yemen'in Hudeyde'deki limanına giren gemilerin BM Doğrulama ve Denetleme Mekanizması (UNVIM) tarafından denetlendiğini ve bazı İran gemilerinin, bu denetimleri atlattığına dair bilgiler olduğunu belirtti. Kariuki konuşmasında şu ifadelere yer verdi;


"Gemilerin denetlenmesi, Husilerin kontrolündeki bölgelere giren yasadışı silahların engellenmesi ve Yemen'e mal akışının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Yemen'deki tüm gıdanın yaklaşık yüzde 90'ı ticari ithalat yoluyla geliyor, dolayısıyla bu limanların bütünlüğünün korunması hayati önem taşıyor.

Bu nedenle İran gemilerinin bu denetimleri atlattığına dair haberler son derece endişe vericidir. İngiltere, İran'a Husilere verdiği yasadışı desteği durdurması çağrısında bulunur. Hudeyde'ye giren tüm gemiler buna uymalı ve denetim için UNVIM'e rapor vermelidir."

'Husiler Yemen'deki ilerlemeyi çöpe atma riskiyle karşı karşıya'


ABD BM Özel Siyasi İşler Alternatif Temsilcisi Robert Wood ise BMGK'da yaptığı konuşmada İngiliz meslektaşına destek vererek “İran'a silah transferlerini ve Kızıldeniz'deki Husi saldırılarını kolaylaştırmaya yardımcı olan diğer faaliyetleri durdurma çağrımızı yineliyoruz. Husilerin son gerginliğinden önce, Yemenliler kalıcı bir ateşkes ve BM öncülüğünde kapsayıcı bir Yemen-Yemen siyasi süreci yoluyla istikrara geri dönüş yolunu görmeye başlamışlardı. Husiler bu ilerlemeyi çöpe atma riskiyle karşı karşıya.


Açık konuşayım; Husilerin eylemleri, Yemen halkının karşı karşıya olduğu zorlukları hafifletmeye hiçbir katkı sağlamadığı gibi, Gazze'deki Filistinli sivillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olmuyor.”





#İngiltere
#Yemen
#Husiler
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