İngiltere ve ABD'den İran'a çağrı: Husi desteğini durdurun

Bu nedenle İran gemilerinin bu denetimleri atlattığına dair haberler son derece endişe vericidir. İngiltere, İran'a Husilere verdiği yasadışı desteği durdurması çağrısında bulunur. Hudeyde'ye giren tüm gemiler buna uymalı ve denetim için UNVIM'e rapor vermelidir."