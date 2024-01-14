İngiltere ve ABD'nin vurduğu Yemen'e iki ülkeden destek

Küba ve Venezuela yönetimi, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını kınadı.





Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, "ABD ve NATO müttefiklerinin Yemen'de uluslararası hukuku ihlal eden askeri saldırılarını kınıyoruz. Bu tür eylemler, Gazze'de soykırımı cesaretlendiriyor. Filistin topraklarındaki ateşkes çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.





Venezuela Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada da "Venezuela olarak ABD, İngiltere ve müttefiklerinin Yemen'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınıyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgede sadece daha fazla istikrarsızlığa yol açan yasa dışı bombalamaları kesin olarak reddediyoruz." değerlendirmesi yer aldı.





Kızıldeniz'de yaşananlar





Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.





Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.





Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.











