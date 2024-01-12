Rusya'dan Yemen çağrısı: Acil toplanmalı

ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'de birkaç kentte bazı noktalara yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Detaylı bilgi paylaşılmazken, düzenlenen hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesaplarından görüntülere yer verildi. Yemen'deki Husiler ise cevap olarak Kızıldeniz'de ABD ve İngiliz savaş gemileri ve üslerine operasyonlar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.