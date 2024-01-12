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Dünya

Rusya'dan Yemen çağrısı: Acil toplanmalı

Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bugün acil toplanmasını talep etti.

10:20 - 12/01/2024 Cuma
AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Arşiv)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Arşiv)
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili BMGK'nin 12 Ocak'ta acil toplanmasını talep etti"
ifadelerine yer verildi.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.



#Rusya
#Yemen
#ABD
#İngiltere
#Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
#saldırı
19 dakika önce
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