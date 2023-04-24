İngiltere ve Hollanda Kuzey Denizi'ne deniz üstü rüzgar santralleri kurmaya hazırlanıyor

TİM verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ilk çeyrekte yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-mart dönemi ihracatı olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin ilk çeyrekte ülkeler bazında gerçekleştirdiği ihracat 54,3 milyar dolara yükselirken, en fazla dış satım 4,9 milyar dolarla Almanya ve 2,97 milyar dolarla ABD'ye yapıldı.