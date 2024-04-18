İngiltere'de acil servisi 2 binden fazla kez arayan kadına hapis cezası verildi

Sonia Nixon (57), 2023’de acil durum hattını 1194 kez aradı. 2021 ile 2023 yılları arasında çağrı merkezini aramak için 17 farklı cep telefonu numarası kullandı ve bu da onu o dönemde (hattı) en çok arayan beşinci kişi yaptı. Nixon, 10 Ocak Çarşamba günü 2003 İletişim Yasası'nı ihlal nedeniyle gözaltına alındı ve kendisine 670 ayrı suç yöneltildi. Operatörlerin gerçek acil durumlara ne kadar hızlı müdahale edilebilmesi konusunda önemli bir etkiye sahip olan 999 sistemini kötüye kullanması nedeniyle ısrarcı suçlunun, Metropolitan Polis Teşkilatı'na beş aylık bir süre içinde yaklaşık 4 bin 500 pounda mal olduğu tahmin ediliyor.