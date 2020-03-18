Dünya İngilterede anne ve babası iyi olmasına rağmen 9 aylık bebekte koronavirüs tespit edildi
AVRUPA

İngiltere’de anne ve babası iyi olmasına rağmen 9 aylık bebekte koronavirüs tespit edildi

İngiltere’nin kuzeybatı bölgesinde bulunan Manchester kentinde Cassian Coates isimli bebekte koronavirüs tespit edildi. 9 aylık bebeğin, birkaç gün boyunca ateşinin yükselmesi nedeniyle ebeveynleri Myroslava ve Callum tarafından hastaneye götürüldüğü ve burada koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs tespit edilen 9 aylık bebek Cassian Coates.
Koronavirüs tespit edilen 9 aylık bebek Cassian Coates.

İngiltere’nin 9 aylık bir bebekte koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

  • Yerel medyaya konuşan anne, "İçeri girdik ve bizi bir bekleme salonuna aldılar. Salonda büyük bir tabelada 'şüpheli hasta' yazıyordu. Sonra maskeli bir doktor geldi, bazı temel kontroller yaptı, kulağından ateşini ölçtü ve oğlumuzda koronavirüs olduğunu söyledi" dedi.

Coates ailesi Manchester'daki evlerinde Cassian'la birlikte kendilerini karantina altına aldı. Anne, "Kocam ve ben iyi olduğumuz için Cassian’ın nerede koronavirüse yakalandığını merak ettik. Bu yaştaki çocuklarda semptomlarla tanı koyduklarını söylediler. Bize iki hafta boyunca evimizde karantina altında kalmamızı tavsiye ettiler" dedi.

Koronavirüs tespit edilen vaka saytısının 1960’a ulaştığı İngiltere’de 72 kişi yaşamını yitirdi.

ABD koronavirüs ile mücadele ediyor: Sınırı geçen tüm kaçak göçmenleri Meksika'ya yollayacak
DÜNYA
ABD koronavirüs ile mücadele ediyor: Sınırı geçen tüm kaçak göçmenleri Meksika'ya yollayacak

Çinli bilim adamları 70 bin ilaç ve kimyasal bileşen inceledi: "Favipiravir" adlı ilaç koronavirüs vakalarında iyileşme sürecini hızlandırıyor
DÜNYA
Çinli bilim adamları 70 bin ilaç ve kimyasal bileşen inceledi: "Favipiravir" adlı ilaç koronavirüs vakalarında iyileşme sürecini hızlandırıyor

Avustralya'da süpermarketler yalnızca yaşlı müşteriler için kapılarını açtı
DÜNYA
Avustralya'da süpermarketler yalnızca yaşlı müşteriler için kapılarını açtı
Yunan askeri kalakaldı

Yunan askeri kalakaldı

​Meriç Nehri'ndeki geri itmelere özel harekat el koydu.
Koronavirüs taşıyıcısı olabilirler

Koronavirüs
taşıyıcısı olabilirler

​Herkes evine kapanırken evsizlere ne olacak?
Çinlilerden iddialı ilaç

Çinlilerden
iddialı ilaç

"​70 bin bileşen incelenerek üretildi ve 4 günde iyileştiriyor."
'Korona yeşili'

'Korona yeşili'

40 dakikada gidilen mesafe 10 dakikaya düştü.
Sıcak hava durduracak mı?

Sıcak hava durduracak mı?

Herkesin merak ettiği soruyu uzmanlara sorduk.
'Ekmek' mektubu!

'Ekmek' mektubu!

Onlarca el değiyor, 8 yıl önceki uygulama geri gelsin.

Bir indirim<br>daha geliyor

Bir indirim
daha geliyor

Benzindeki indirimin ardından sıra motorinde.
Kadir için istenen ceza belli oldu

Kadir için istenen ceza belli oldu

​Savcı 'suçu tahrik altında işlediği' gerekçesiyle indirim istedi.

Hepsi izne bağlandı

Hepsi izne bağlandı

Bakanlık yeni tedbir listesi yayınladı
Tahliyeler tamam

Tahliyeler tamam

Dokuz Avrupa ülkesinden 2 bin 807 kişi geldi.
FIFA'dan<br>bir erteleme daha

FIFA'dan
bir erteleme daha

​EURO 2020'den sonra bir organizasyon daha askıya alınacak.
Kar geri geliyor

Kar geri geliyor

Meteoroloji uyardı: ​Sıcaklıklar 5 derece azalacak.
Sınavı geçtik

Sınavı geçtik

​Dükkanlar kapandı, acil işi olmayan vatandaş dışarı çıkmadı.
Virüsten ilk kayıp

Virüsten ilk kayıp

Toplam vaka sayısı 98'e ulaştı
Şu tanklara bakın!

Şu tanklara bakın!

Asker Londra sokaklarına inmeye hazırlanıyor

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.