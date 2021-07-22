Dünya İngilterede Başbakan Johnsonı yalancılıkla suçlayan milletvekili Butler oturumdan kovuldu
AVRUPA

İngiltere'de Başbakan Johnson'ı yalancılıkla suçlayan milletvekili Butler oturumdan kovuldu

İngiltere Başbakanı Johnson'ı yalancılıkla suçlayan muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Dawn Butler parlamento oturumundan çıkarıldı. Johnson'ın parlamentoya doğruları söylemediğini, halka ve milletvekillerine defalarca yalan söylediğini kaydeden Butler, bu durum nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Haber Merkezi AA
İngilterede Başbakan Johnsonı yalancılıkla suçlayan milletvekili Butler oturumdan kovuldu
Dawn Butler

Dawn Butler, İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "salgınla ciddi hastalık ve ölüm arasındaki bağın koptuğuna" ilişkin sözlerini eleştirerek, bunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çok tehlikeli bir ifade olduğunu belirtti.

Johnson'ın parlamentoya doğruları söylemediğini, halka ve milletvekillerine defalarca yalan söylediğini kaydeden Butler, bu durum nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Bunun üzerine parlamentodaki görüşmeyi yöneten Meclis Başkan Vekili Eleanor Laing, sözünü kestiği Butler'dan Başbakan Johnson hakkındaki ifadeleri düzeltmesini istedi.

'PARLAMENTOYA DEFALARCA YALAN SÖYLEDİ'

Butler, meclis başkan vekiline seslenerek, "Ne tercih ederdiniz? Zayıflamış bir bacak mı ya da kopmuş bir bacak mı? Biliyorsun Başbakan defalarca parlamentoya yalan söyledi. Yalan söyleyenin değil, yalancının kim olduğunu söyleyenin başının burada belaya girmesi çok komik." ifadelerini kullandı.

"Birilerinin parlamentoda doğruları söylemesi gerekiyor." ifadesine yer vererek Başbakan hakkındaki "yalancılık" suçlamasını düzeltmeyen Butler, meclis başkan vekili tarafından Avam Kamarası'nın oturumundan çıkarıldı.

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