Dünya İngilterede bir kamyonda 39 ceset bulundu Kurbanların arasında 10 yaşında bir erkek çocuk da bulunuyor
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İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu: Kamyon sürücüsü gözaltında

İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu: Kurbanların arasında 10 yaşında bir erkek çocuk da bulunuyor

İngiltere'nin Essex bölgesi polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi. Polis, kamyonun Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki erkek sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. Aralarında 10'lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerde bulundu.
Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerde bulundu.

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.

  • Essex polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi.

İngiltere'de bir TIR'ın içerisinde 39 ceset bulundu
OYNAT 01:07
İngiltere'de bir TIR'ın içerisinde 39 ceset bulundu
İngiltere'nin Essex bölgesi polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi. Polis, kamyonun Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki erkek sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. Aralarında 10'lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kamyon, Waterglade Industrial Parkı'nda gece 1.40'da bulundu. Polis, kamyonun Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki erkek sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı.

Reuters
İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.

Açıklamada, kamyonun Bulgaristan'dan geldiği ve Britanya Adası'na Galler'deki Holyhead Limanı'ndan cumartesi günü giriş yaptığı kaydedildi.

Reuters
Polis, kamyonun Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki erkek sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, "Kurbanları tespit etme sürecindeyiz. Bu uzun bir süreç olabilir" dedi.

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