İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu: Kamyon sürücüsü gözaltında
İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu: Kurbanların arasında 10 yaşında bir erkek çocuk da bulunuyor
İngiltere'nin Essex bölgesi polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi. Polis, kamyonun Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki erkek sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. Aralarında 10'lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.