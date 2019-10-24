Dünya İngilterede bir kamyondan çıkan 39 ceset donarak ölmüş Ölenlerin hepsi Çin uyruklu
AVRUPA

İngiltere'de bir kamyondan çıkan 39 ceset donarak ölmüş: Ölenlerin hepsi Çin uyruklu

İngiltere'de bir kamyondan çıkan 39 ceset donarak ölmüş: Ölenlerin hepsi Çin uyruklu

İngiltere'de bir kamyonun içerisinde bulunan 39 cesedin, Çin uyruklu olduğu ve içerideki eksi 25 derecelik soğuk nedeniyle hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer Reuters
Kamyondan 39 ceset çıkarıldı.
Kamyondan 39 ceset çıkarıldı.

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tırın arkasında ölü bulunan 39 kişinin, Çin vatandaşı olduğu öne sürüldü.

İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu
Essex polisi, 38’i yetişkin biri de çocuğa ait olduğu belirlenen cesetlerin kimliklerinin de tespit edilmesi için çalışmalara başladığını açıkladı.

Ülkenin güney doğusundaki Essex'te Waterglade sanayi sitesinde bir tırın arkasındaki konteynerde dün ölü bulunan 39 kişiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

  • İngiliz basını, polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, kurbanların Çin vatandaşı olduğunu iddia etti.

Düzensiz göçmen olduğu düşünülen 39 kişinin soğutuculu konteynere nerede, ne zaman ve nasıl girdiği ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Kurbanların, sıcaklığın eksi 25 dereceye kadar düştüğü konteynerde donarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Adli inceleme için polis tarafından taşınan TIR’ın konteynerinin soğutmalı olduğu da bildirildi.

Belçika ve Bulgaristan bağlantısı

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge limanına salı günü yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

  • İngiliz makamları da gece yarısı İngiltere'nin Purfleet limanına varan konteynerin, burada Bulgaristan'da kayıtlı bir şirkete ait tır tarafından alındığı ve bulunduğu sanayi sitesine götürüldüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, tırın Varna'da İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı adına kayıtlı bir şirkete ait olduğunu doğruladı.

Tırın Bulgaristan'dan 2017'de çıktığı ve bir daha dönmediği de kaydedildi.

İngiltere'de bir TIR'ın içerisinde 39 ceset bulundu
OYNAT 01:07
İngiltere'de bir TIR'ın içerisinde 39 ceset bulundu
İngiltere'nin Essex bölgesi polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi. Polis, kamyonun Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki erkek sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. Aralarında 10'lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kuzey İrlanda'da iki adrese baskın

İngiliz polisi olayla ilgili Kuzey İrlanda'da iki adrese baskın düzenlendiğini belirterek daha fazla ayrıntı vermedi.

Polis, dün tırın Kuzey İrlandalı sürücüsü Mo Robinson'ı (25) gözaltına almıştı.

Olayla ilgili olarak, TIR’ın sürücüsü 25 yaşındaki Kuzey İrlandalı Mo Robinson cinayet suçlaması ile gözaltına alınmıştı.

Robinson'ın tırıyla, Kuzey İrlanda'dan İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'e gittiği ve oradan da feribotla Galler'in Holyhead limanına geçtiği tahmin ediliyor.

İngiliz polisi dün sabahın erken saatlerinde aldığı ihbar üzerine gittiği Waterglade sanayi sitesinde tır ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.

İngiliz basını ise sürücünün, TIR’ın sahibi olmadığını, TIR’ın 2017 yılında bir İrlanda şirketi tarafından Bulgaristan’da kayıt ettirildiğini aktardı.

Konteyner dün akşam saatlerinde detaylı inceleme ve kurbanların kimlik tespit çalışmaları için farklı bir yere taşınmıştı.

Diğer yandan polis, TIR’ın Grays kentindeki Waterglade sanayi sitesine girişini gösteren güvenlik kameralarını yayınladı.

İngiltere'nin liman kenti Dover'da da 2000'de bir konteynerde 58 Çinlinin cesedi bulunmuştu.

İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu: Kurbanların arasında 10 yaşında bir erkek çocuk da bulunuyor
DÜNYA
İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu: Kurbanların arasında 10 yaşında bir erkek çocuk da bulunuyor

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