Dünya İngilterede bir tuhaf olay 3 kişi bir bagaj dolusu tuvalet kağıdı çalıp kaçtı
AVRUPA

İngiltere'de bir tuhaf olay: 3 kişi bir bagaj dolusu tuvalet kağıdı çalıp kaçtı

Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle çoğu marketinde tuvalet kağıdı bulunmayan İngiltere'nin Essex kentinde 3 kişi marketten bir bagaj dolusu tuvalet kağıdı çalarak kayıplara karıştı. Kent polisi gelen ihbar sonrası alarma geçip hırsızların peşine düştü. Takip sonucu durdurulan minibüsün bagajında çalıntı tuvalet kağıtları çıktı. Kent polisi tuvalet kağıtlarının fotoğrafını paylaşırken 'Bagajda bu çalıntı malları bulmayı hiç beklemiyorduk' ifadesi kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arabanın bagajından çıkan tuvalet kağıtları
Arabanın bagajından çıkan tuvalet kağıtları

İngiltere'de hırsızlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) paniği sırasında en çok satın alınan ürünlerden olan tuvalet kağıdı çaldı.

Essex kentinde yaşanan olayda, polis ihbar üzerine bir minibüsün peşine düştü. Takip sonucu durdurulan minibüsün içinde çalıntı tuvalet kağıtları çıktı.

Beklemiyorduk!

Kent polisi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Polis memurları, hırsızları yakaladığında her zaman büyük bir tatmin duygusu yaşarlar. Ancak bagajda bu çalıntı malları bulmayı hiç beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

Dünya bunu da gördü: Tuvalet kağıtları polis korumasında
DÜNYA
Dünya bunu da gördü: Tuvalet kağıtları polis korumasında

3 kişi gözaltına alındı

Polis, çalınan tuvalet kağıtlarının fotoğrafını paylaştı. Olayla bağlantılı 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Tuvalet kağıdı bulunmuyor

  • Kovid-19 salgının neden olduğu panik nedeniyle en çok satın alınan ürünler arasında yer alan tuvalet kağıdı, İngiltere'deki çoğu markette bulunamıyor.

ABD'de koronavirüs tedevisi gören kadına 35 bin dolarlık fatura kesildi: Genç kadın yaşadığı şok sürecini anlattı
DÜNYA
ABD'de koronavirüs tedevisi gören kadına 35 bin dolarlık fatura kesildi: Genç kadın yaşadığı şok sürecini anlattı

Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada
DÜNYA
Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada
ABDdeki olay pes dedirtti!

ABD'deki olay pes dedirtti!

Koronavirüs tedevisi gören kadına 35 bin dolarlık fatura kesildi.
Bu nasıl kehanet

Bu nasıl kehanet

Rockefeller vakfının 10 yıl önceki virüs salgını raporu gerçek oldu.
175 kişi daha karantinaya alındı

175 kişi daha karantinaya alındı

​Koronavirüsle mücadelede sıcak gelişme.
Avrupa'da<br>liderler çuvalladı

Avrupa'da
liderler çuvalladı

​AB kurumsal olarak kayıplarda, ülkelerde yönetim kaosu yaşanıyor.
'Koronavirüs' sahtekarlığına soruşturma

'Koronavirüs' sahtekarlığına soruşturma

​En hassas dönemde dolandırıcılara aracılık ettiler.
İngiltere'de<br>bir garip hırsızlık

İngiltere'de
bir garip hırsızlık

​3 kişi bir bagaj dolusu tuvalet kağıdı çalıp kaçtı.
İtalya<br>kepenk kapattı

İtalya
kepenk kapattı

​Ülke genelindeki tüm fabrikalar faaliyetlerini durdurdu.
Caddeler yıkandı

Caddeler yıkandı

​Giresun Belediyesi'nden kentte koronavirüs önlemi.
Türkiye'nin planı var

Türkiye'nin planı var

​Eğer halk bu kurallara uyarsa kriz yaşamayacağız.
Evde kal<br> ailene vakit ayır

Evde kal
ailene vakit ayır

​İşte evde ailenizle yapabileceğiniz aktiviteler.
Uzaktan eğitim<br>yarın başlıyor

Uzaktan eğitim
yarın başlıyor

​Öğretmenler ile veliler arasında iletişim ağı kuruldu.
Türk Kızılayı'dan<br>kan bağışı çağrısı

Türk Kızılayı'dan
kan bağışı çağrısı

​Koronavirüs nedeniyle kan bağışı durma noktasına geldi.
Tedbirlere güven<br>de destek de tam

Tedbirlere güven
de destek de tam

​Areda Survey salgın sürecini vatandaşa sordu.
80 bin mahkuma tahliye yolu

80 bin mahkuma tahliye yolu

​AK Parti ve MHP kurmayları bir araya gelecek.
Paniğe kapılıp sistemi tıkamayın

Paniğe kapılıp sistemi tıkamayın

​Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz Yeni Şafak'a konuştu.
AK Parti'den talimat

AK Parti'den talimat

Toplumsal hayatın kolaylaştırılması için önlem alınması istendi.
İcra ve iflas<br>takipleri durduruldu

İcra ve iflas
takipleri durduruldu

Koronavirüs nedeniyle alınan karar 30 Nisan'a kadar sürecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.