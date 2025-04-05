Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İngiltere'de bir yaşındaki bebek dedesinin küllerini yedi

İngiltere'de bir yaşındaki bebek dedesinin küllerini yedi

19:015/04/2025, السبت
G: 5/04/2025, السبت
Yeni Şafak
Sonraki haber
İngiltere'de bir kadın, oğlunun, dedesine ait külleri yediğini fark etti.
İngiltere'de bir kadın, oğlunun, dedesine ait külleri yediğini fark etti.

İngiltere'de yaşanan akılalmaz olay sosyal medyada yayılarak bir anda gündem oldu. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan genç bir anne, bir yaşındaki oğlunun dedesine ait külleri yediğini söyledi. Yaşadığı olay karşısında şoke olan ve uzun bir süre üzerindeki şaşkınlığı atamayan kadın, bir süre sonra yaptığı paylaşımda, "Babam yaşasaydı muhtemelen buna çok gülerdi. Hepimiz biraz kara mizah severiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan genç anne, küllerin çocuğunun sağlığı üzerinde hiçbir probleme yol açmadığını da belirtti.

İngiltere’nin
Lincolnshire
kentinde yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada gündem oldu.
Genç bir anne, kısa süreliğine çamaşır yerleştirmek üzere üst kata çıktığında, bir yaşındaki oğlunun
dedesine ait külleri yediğini
fark etti.

Yaşadığı şoku "Oğlunuz babanızı yediğinde" notuyla TikTok’ta paylaşan anne, olayın detaylarını takipçileriyle paylaştı.

Vazoyu karıştırıp külleri yedi

Natasha Emeny
isimli anne, oğlu Koah’ı salona döndüğünde külle kaplı bir halde buldu.

İlk başta ne olduğunu anlayamayan Emeny, yerde dağılmış küller ve kapağı açık bir vazo görünce durumun vahametini fark etti.

Küçük Koah, merhum dedesine ait küllerin saklandığı vazonun içindekileri karıştırmış, bir kısmını da yutmuştu.

"Daha önce hiç ilgi göstermemişti"

"
Şu an bile hâlâ ne yaşadığımızı anlamaya çalışıyorum.
" diyen Emeny, içinde kül bulunan çömleğin evde yüksek bir rafa yerleştirildiğini ve çocuğunun ona ulaşmasının imkânsız olduğunu düşündüğünü belirtti. Ayrıca oğlunun, küllerin bulunduğu vazoya daha önce hiç ilgi göstermediğini de ifade etti.

Oğlunu doktora götürdü

Olayın şokunu yaşamaya devam eden kadın kısa süre sonra oğlunu doktora götürdü.

Emeny, bu olayın oğlunun sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmadığını ve doktorun çocuğa su vermesinin yeterli olduğunu söylediğini kaydetti.

Sosyal medyada hızla yayılan video, binlerce kişi tarafından izlenirken, birçok kullanıcı yaşananlara inanmakta zorlandı.

Emeny, "
Lütfen bu bir şaka olsun.
" diyenlere ise "
Keşke öyle olsaydı.
" sözleriyle cevap verdi.

"Babam yaşasaydı muhtemelen buna çok gülerdi"

Olayın üzerinden zaman geçtikçe Natasha Emeny, yaşadıklarına mizahi bir açıdan bakmaya çalıştığını söyledi.

"
Dedesiyle tanışamamıştı ama artık hep birlikte olduklarını söyleyebiliriz.
" diyen genç kadın, "
Babam yaşasaydı muhtemelen buna çok gülerdi. Hepimiz biraz kara mizah severiz.
" ifadelerini kullandı.


#İngiltere
#Dede
#Kül
#Yemek
#Natasha Emeny

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti! En düşük emekli aylığı için ilk tahmin geldi: Refah payı ve seyyanen artış...