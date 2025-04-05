İngiltere'de bir yaşındaki bebek dedesinin küllerini yedi

İngiltere'de yaşanan akılalmaz olay sosyal medyada yayılarak bir anda gündem oldu. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan genç bir anne, bir yaşındaki oğlunun dedesine ait külleri yediğini söyledi. Yaşadığı olay karşısında şoke olan ve uzun bir süre üzerindeki şaşkınlığı atamayan kadın, bir süre sonra yaptığı paylaşımda, "Babam yaşasaydı muhtemelen buna çok gülerdi. Hepimiz biraz kara mizah severiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan genç anne, küllerin çocuğunun sağlığı üzerinde hiçbir probleme yol açmadığını da belirtti.
Yaşadığı şoku "Oğlunuz babanızı yediğinde" notuyla TikTok’ta paylaşan anne, olayın detaylarını takipçileriyle paylaştı.
Vazoyu karıştırıp külleri yedi
İlk başta ne olduğunu anlayamayan Emeny, yerde dağılmış küller ve kapağı açık bir vazo görünce durumun vahametini fark etti.
Küçük Koah, merhum dedesine ait küllerin saklandığı vazonun içindekileri karıştırmış, bir kısmını da yutmuştu.
"Daha önce hiç ilgi göstermemişti"
Oğlunu doktora götürdü
Olayın şokunu yaşamaya devam eden kadın kısa süre sonra oğlunu doktora götürdü.
Emeny, bu olayın oğlunun sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmadığını ve doktorun çocuğa su vermesinin yeterli olduğunu söylediğini kaydetti.
Sosyal medyada hızla yayılan video, binlerce kişi tarafından izlenirken, birçok kullanıcı yaşananlara inanmakta zorlandı.
"Babam yaşasaydı muhtemelen buna çok gülerdi"
Olayın üzerinden zaman geçtikçe Natasha Emeny, yaşadıklarına mizahi bir açıdan bakmaya çalıştığını söyledi.