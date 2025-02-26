Hastalığı nedeniyle yemek yiyemeyen genç kadın yoğun bir tedavi süreci geçiriyor.
Avustralya’da yaşayan Annie Holland isimli kadın, dünya üzerinde nadir görülen Otoimmün Otonomik Gangliopati (AAG) hastalığı nedeniyle 10 yıldır hiçbir şey yiyemiyor. Yalnızca damar yoluyla beslenerek hayatta kalan genç kadın, pişen yemeğin kokusundan bile rahatsız oluyor. Bağışıklık sistemi zayıf olduğu için defalarca kan zehirlenmesi yaşayan kadın, "Eğer son kalan damar hattımı kaybedersem, açlıktan öleceğim." ifadelerini kullandı.
Avustralya
'da 24 yaşındaki
Annie Holland
isimli kadın, dünya üzerinde nadir görülen
Otoimmün Otonomik Gangliopati (AAG)
hastalığı nedeniyle yaşam savaşı veriyor.
The Mirror'da yer alan habere göre, 12 yaşındayken rahatsızlanan
Holland
'ın semptomları üç yıl sonra daha ağır seyretmeye başladı.
Sürekli hastanelerde hayatını geçiren genç kıza
Otoimmün Otonomik Gangliopati (AAG)
teşhisi konuldu.
10 yıldır yemek yiyemiyor
10 yıldır yemek yiyemiyor
Genç kadın, bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine saldırmasına neden olan bu nadir görülen hastalık nedeniyle 10 yıldır hiçbir şey yiyemiyor.
Pişen yemek kokusundan bile rahatsız olan Holland'ın hayatta kalabilmek için her gece 12 saat boyunca
damar yoluyla (TPN)
beslenmesi gerekiyor.
Bağırsaklarının üç metresi alındı
Bağırsaklarının üç metresi alındı
22 yaşındayken hastalığının '
terminal
' olduğu söylenen genç kadının, sindirim sistemi çalışmadığı için bağırsaklarının üç metresi alındı ve bağırsağın besin emilim yeteneğini tamamen kaybetti.
"Yemek yemek benim için tehlike"
"Yemek yemek benim için tehlike"
Hastalığı nedeniyle sosyal hayattan da uzaklaşan Holland, "
İnsanlara yemek yiyememenin nasıl bir his olduğunu anlatmak çok zor. Yemek herkes için sıradan bir şey ama benim için bir tehlike.
" dedi.
"Son damar hattımı kaybedersem öleceğim"
"Son damar hattımı kaybedersem öleceğim"
Bağışıklık sistemi zayıf olduğu için defalarca
sepsis (kan zehirlenmesi)
geçiren kadın, "
Eğer son kalan damar hattımı kaybedersem, açlıktan öleceğim.
" ifadelerini kullandı.
Genç kadını hayatta tutan
TPN tedavisi
hem fiziksel hem de finansal olarak büyük bir yük getiriyor.
Tedavinin haftalık maliyeti binlerce sterline ulaşırken, Holland'ın enfeksiyon riski nedeniyle de sürekli dikkat etmesi gerekiyor.
Kalan ömrünü başkalarına yardıma adadı
Kalan ömrünü başkalarına yardıma adadı
Holland, bu zorlu süreçte yalnızlık ve gelecek kaygısıyla mücadele ederken yaşadığı zorluklara rağmen hayatının kalan kısmını başkalarına yardım etmek ve
TPN
hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak için kullanmak istiyor.
Bu nedenle '
GoFundMe
' kampanyası başlatan Holland, "
Zamanım sınırlı olabilir ama başkalarına yardım etmek için savaşmaktan vazgeçmeyeceğim.
" ifadelerini kullandı.
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