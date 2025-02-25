Sağlık Bakanlığı'ndan tanı ve tedavi rehberi güncelleme Çalıştayı

"Özellikle deprem gibi büyük ölçekli felaketlerde, birinci basamak hekimleri ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu tanı ve tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetleri, toplum sağlığının korunmasında ve sürdürülmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda, çalıştayın temel hedefleri; deprem ve olağanüstü durumlarda birinci basamak sağlık hizmetlerinin karşılaştığı temel sorunların belirlenmesi, güncellenmiş tanı ve tedavi rehberi ile birinci basamak sağlık çalışanlarının karar alma süreçlerinin kolaylaştırılması, bilimsel kanıtlara dayalı ve saha uygulamalarına uygun öneriler geliştirerek sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, sahadaki sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına cevap veren bir rehberin oluşturulması, birinci basamakta sık sunulan klinik koşullara yönelik pratik, anlaşılır ve sistemli algoritmaların hazırlanması, web tabanlı bir formatta erişilebilir, gelişen bilimsel kanıtlar doğrultusunda sürekli güncellenen dinamik bir rehberin hazırlanmasıdır"