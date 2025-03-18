Uzmanı açıkladı: Belirli günlerde kalp krizi geçirme riski daha yüksek

Araştırma sonuçlarını aktaran Dr. Khan, pazartesi günü kalp krizi geçirme riskinin diğer günlere kıyasla yüzde 13 daha fazla olduğunu söyledi.
Dünya çapında genç yaşlı demeden çocuklarda bile görünmeye başlanan kalp krizine ilişkin çok çarpıcı bir uyarı geldi. İngiltere'de alanında isim yapmış sağlık uzmanlarından Dr. Amir Khan, pazartesi günlerinin kalp krizi riski açısından en tehlikeli gün olduğunu belirtti. Stres, uyku düzenindeki değişiklikler ve hafta sonu alışkanlıklarının bu riski artırabileceğini söyleyen uzman, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve iyi bir uyku düzeni önerdi. 40 yaş üstü bireylerin tansiyonlarını düzenli takip etmeleri gerektiğini de vurguladı.
İngiltere
'de alanında isim yapmış sağlık uzmanlarından
Dr. Amir Khan
, insanların hangi günlerde kalp krizi geçirme riskinin daha yüksek olduğunu açıkladı.
İngiliz medyasında yer alan habere Dr. Khan, özellikle
pazartesi günleri
ne dikkat çekti.
Dr. Khan, araştırmalara göre
pazartesi günleri kalp krizi riski
nin diğer günlere kıyasla yüzde 13 daha fazla olduğunu belirtti.
Üstelik bu krizlerin daha ciddi vakalar olma ihtimalinin de yüksek olduğunu söyledi.
Kalp krizi riskini artıran faktörler neler?
Kalp krizi riskini artıran faktörler neler?
Dr. Khan, kesin nedenlerin bilinmediğini ancak birkaç önemli faktörün rol oynayabileceğini ifade etti:
- Hafta sonundan iş haftasına geçişin yarattığı stres ve kaygı, kan basıncını ve kalp atış hızını artırabilir.
- Pazartesi günleri biyolojik saatimizde değişiklikler yaşanabilir, uyku düzenindeki farklılıklar kalbe ek yük bindirebilir.
- Hafta sonlarında aşırı yemek, alkol tüketimi ve hareketsizlik gibi alışkanlıklar kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Kalp sağlığını korumak için öneriler
Kalp sağlığını korumak için öneriler
Sağlıklı bir yaşam için Dr. Khan, dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve kaliteli uykunun önemine dikkat çekti. Özellikle pazartesi günlerini daha rahat geçirmek için şu önerilerde bulundu:
- Pazar geceleri erken yatmaya özen gösterin.
- Pazartesi sabahlarını hafif egzersiz, meditasyon ve nefes çalışmalarıyla başlatın.
- İş haftasına yumuşak bir geçiş yaparak, stresli görevleri pazartesi sabahına bırakmamaya çalışın.
- 40 yaş ve üzerindeyseniz evde tansiyon ölçüm cihazı bulundurup düzenli takip yapın. Eğer tansiyon sürekli olarak 135/85 mmHg veya üzerinde çıkıyorsa, bir doktora danışın.
Dr. Khan, bu basit önlemlerle kalp sağlığının korunabileceğini vurgulayarak takipçilerini bilinçli olmaya davet etti.
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