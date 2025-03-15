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'Bal' diye 'zehir' yedirmişler: Ünlü bal markasının ürünlerinde hile tespit edildi

'Bal' diye 'zehir' yedirmişler: Ünlü bal markasının ürünlerinde hile tespit edildi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:0115/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığını belirleyen güncellenmiş listeyi kamuoyuyla paylaştı. Listeye göre, ünlü bir bal markasında hile tespit edildi. Ürünlerde doğal balın yanı sıra yabancı maddeler bulunduğu ve bunun tüketici sağlığına risk taşıdığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerinin sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.

Güncellenen taklit ve tağşiş listesi, tüketicilerde şaşkınlık meydana getirdi.


Bakanlık, piyasada yaygın olarak satılan ünlü bir bal markasının kalite standartlarına uymadığını duyurdu.



Ünlü bal markasında hile


  • Bakanlık tarafından 11 Mart tarihinde açıklanan listede, GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE firmasına ait çiçek balı ve petekli balda sahtecilik belirlendi.

Bu ürünlerde doğal balın yanı sıra yabancı maddelerin yer aldığı ve bunun
tüketici sağlığı için risk
oluşturduğu ifade edildi.


Sahte bal anlaşılabilir mi?


Uzmanlar, sahte balı ayırt etmenin birkaç pratik yolu olduğunu vurguluyor:


Balın kıvamı aşırı akışkansa dikkatli olun, çünkü gerçek bal genellikle daha yoğun bir yapıya sahiptir.

Şekerlenme her zaman doğallığın göstergesi değildir; bazı hileli ballar yapay tatlandırıcılar içerebilir.

Renk ve koku farklılıklarına dikkat edin. Hakiki balın kokusu belirgin ve doğaldır.


#Bal
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Marka

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