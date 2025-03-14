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Mersin'de kadının vücudundan 1 kilo 120 gram guatr kitlesi çıkarıldı

Mersin'de kadının vücudundan 1 kilo 120 gram guatr kitlesi çıkarıldı

21:5614/03/2025, Cuma
AA
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Mersin'de kadının vücudundan 1 kilo 120 gram guatr kitlesi çıkarıldı.
Mersin'de kadının vücudundan 1 kilo 120 gram guatr kitlesi çıkarıldı.

Mersin'de uzun süredir nefes alırken, uyurken, yürürken ve yemek yerken zorluk yaşayan guatr hastası Feriha Uygun'un vücudundaki 1 kilo 120 gram ağırlığında olan 3 kitle başarılı operasyonla alındı.

Toros Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan Feriha Uygun (52), şikayetlerinin artması nedeniyle genel cerrahi polikliniğine başvurdu.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Dikme tarafından yapılan kontrollerde Uygun'un boyun ve göğüs kafesine uzanan 3 kitle tespit edildi.

Dikme ve Anestezi Uzmanı Dr. Mehmet Hakan Ergin tarafından ameliyata alınan Uygun'un vücudundan 1 kilo 120 gram ağırlığındaki 3 kitle başarılı operasyonla alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Dikme, hastanede bu operasyonların başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Uygun da doktorlara teşekkür etti.



#Guatr
#Mersin
#Toros devlet hastanesi

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