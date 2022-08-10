Dünya İngilterede büyük kriz Hayat pahalılığı yüzünden ülke isyanda
AVRUPA

İngiltere'de büyük kriz: Hayat pahalılığı yüzünden ülke isyanda

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, hayat pahalılığı nedeniyle bazı kişiler öğün atlıyor ya da ailelerini beslemek için kendileri aç kalıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İngilterede büyük kriz: Hayat pahalılığı yüzünden ülke isyanda
Arşiv

Derby'de yaşayan Tasha, eşiyle tam zamanlı işlerde çalışmalarına rağmen iki yaşındaki kızlarına bakmakta zorlandıklarını söylüyor.

BBC Radyosu'na konuşan Tasha, işten eve genelde geç döndüğünü ve evde yiyecek fazla bir şey olmadığını söyledi. Var olanla da kızını beslediğini belirten Tasha, "O hala çok küçük ve beslenmeye ihtiyacı var" dedi.

"Kızım için elimden gelenin en iyisini yaptığımı ancak aynı zamanda başarısız olduğumu hissediyorum" diyen Tasha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşe dönmemin tek sebebi aileme destek olmaktı. Ancak çalışmamın herhangi bir fark yarattığını sanmıyorum."

İngiltere'de gıda fiyatları 40 yıldır görülmemiş hızla artmaya devam ediyor.

Evsizliği azaltmak için çalışan yardım kuruluşu Centrepoint'un son araştırmasına katılan 16-25 yaş arası 2 bin kişiden 177'si, sık sık başka birini beslemek için kendilerinin yemeksiz kaldığını söyledi.

Tasha, tam zamanlı bir işte çalışmasına rağmen iki yaşındaki kızı yemek yiyebilsin diye kimi zaman kendi yemek yemiyor.

Tasha, tam zamanlı bir işte çalışmasına rağmen iki yaşındaki kızı yemek yiyebilsin diye kimi zaman kendi yemek yemiyor.

"AÇLIK YÜZÜNDEN YATAKTA AĞLADIM"

West Yorkshire'dan 22 yaşındaki Zahraa, üç tam gün boyunca hiçbir şey yemediği günlerdeki hislerini şöyle anlatıyor:

"Hala iki gece boyunca, gecenin ortasında uyanıp yatakta ağladığımı unutamıyorum".

Araştırmaya katılanlardan 265'i, son 12 ayda sık sık yatağa aç girdiğini, 207'si sık sık yemek yardımlarına mecbur kaldığını aktardı.

Zahraa, helal ve vejetaryen beslendiği için kendisine uygun yemek yardımı bulmakta da zorlandığını söylüyor.

Londra'da yaşayan Jayde'ye, üç ve yedi yaşındaki çocuklarına bakması için destek olansa, mahalle kilisesi dahil yaşadığı bölgedeki toplumsal yardımlar.

Jayde, "Eğer çocuklarım olmasaydı muhtmelen aç kalmaya devam ederdim, doğal gaz ya da elektriğim olmadan yaşardım" diyor, yardımları alma sebebinin çocukları olduğunu ekleyerek.

Centrepoint'un araştırmasına katılanlardan 333'ü yiyecek için aile ya da arkadaşlarına muhtaç olduğunu söyledi.

Jayde ve arkadaşı Ruth, muhtaç kişilere yardım için çalışan yardım kuruluşu City Welfare'e destek oluyor.

Ruth insanların evlerine giderek tam olarak neye ihtiyaçları olduğunu öğrendiklerini, sonra da zorunlu ihtiyaçlarını kapılarına teslim ettiklerini söylüyor:

"Bazılarının evinde mobilya, bazılarında yiyecek hiçbir şeyler yok".

Jayde şu an üç işte birden çalışıyor ve kazancıyla başkalarına yardım etmeye çalışıyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Centrepoints'tan uzman diyetisyen Heather Paterson ise "Düzenli ve dengeli beslenmemenin uzun vadede tüm bedene ciddi sonuçları olur" diyor ve ekliyor:

"Kimsenin bağışıklık sistemi bu şekilde test edilmemelidir. Bu tarz bir yaşam kesinlikle sürdürülebilir değil".

İngiltere'de hayat pahalılığı etkisini artırıyor
DÜNYA
İngiltere'de hayat pahalılığı etkisini artırıyor

İngiltere'de enflasyon ve hayat pahalılığı krizi: Spor salonları ve yüzme havuzları kapanabilir
EKONOMİ
İngiltere'de enflasyon ve hayat pahalılığı krizi: Spor salonları ve yüzme havuzları kapanabilir

İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde
EKONOMİ
İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde
Sadece sekiz tane var

Sadece sekiz tane var

Renk değiştiriyor: Binlerce turist görmek için Türkiye'ye akın ediyor.
Dünyada 12 kişiden biri

Dünyada 12 kişiden biri

Asker sonra başladı: Görevini 60 yıl sonra bitiriyor.
Mustafa Varanktan OSB iddialarına yanıt: Hadi soralım diyerek tek tek fotoğrafları paylaştı

​Hollanda devi, Trabzonspor'a 10 milyon Euro ödeyecek.

Kabaktepe AK Parti'li belediye çalışanlarına müjdeyi verdi.

KOAH ve astım hastalarını tedavi edecek.

​Ölüm sayıları artıyor
Bakan Kirişçi'den gençlere müjde: 'Talepleriniz karşılıksız kalmadı' diyerek duyurdu
Gündem

Bakan Kirişçi'den gençlere müjde: 'Talepleriniz karşılıksız kalmadı' diyerek duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 17 Eylül 2022 tarihinde yapılacak “Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı”nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Yeni sınav takviminin en kısa sürede belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

Nöroloji uzmanları Joe Biden'a 'demans' teşhisi koydu: Attığı imzaların geçersiz sayılması gerekiyor
Dünya

Nöroloji uzmanları Joe Biden'a 'demans' teşhisi koydu: Attığı imzaların geçersiz sayılması gerekiyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın kameralar önünde yaşadığı aksaklıklar uluslararası basında gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde boşlukla tokalaşan Biden'ın önceki gün helikopterden indiği sırada dakikalarca ceketini giymeye çalışması ve sonrasında gözündeki gözlüğü düşürmesi şaşkınlık yarattı. Bu görüntüler konuşulmaya devam edilirken Biden, önceki gün ise Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ile el sıkışmasının ardından tokalaşmak için tekrar elini uzattı. Biden'ın sergilediği davranışları inceleyen Nöroloji uzmanları, ABD Başkanı'nın 'demans' belirtileri gösterdiğini açıkladı. Türkiye'de bu belirtileri göstererek çeşitli testlerden geçirilen kişilere demans teşhisi konulması halinde hastaya vasi atandığı söyleyen uzmanlar, ABD Başkanı Biden gibi ileri derecede unutkanlık belirtisi gösteren kişilerin attığı imzaların geçersiz sayılması gerektiğinin altını çizdi.
Polis kaynakları, bıçaklı şahsın Paris havaalanında vurulduğunu doğruladı
Dünya

Polis kaynakları, bıçaklı şahsın Paris havaalanında vurulduğunu doğruladı

Polis kaynakları verdiği demeçte, Fransız polisinin Çarşamba sabahı Paris havaalanında bıçaklı bir şahsı vurarak öldürdüğünü doğruladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.