Dünya İngilterede Covid kısıtlamaları sürerken Başbakan Johnson için doğum günü düzenlenmiş
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İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken Başbakan Johnson için doğum günü düzenlenmiş

İngiltere'de Başbakanlık, ilk koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı Haziran 2020'de Başbakanlık çalışanlarının Boris Johnson'ın doğum gününü kutlamak için Başbakanlık konutunda bir araya geldiğini kabul etti.

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İngilterede Covid kısıtlamaları sürerken Başbakan Johnson için doğum günü düzenlenmiş
Boris Johnson

ITV News'e göre 30'a yakın kişinin katıldığı etkinlikte İyi Ki Doğdun şarkısı söylendi ve pasta servisi yapıldı. Başbakanlık, çalışanların Başbakan Johnson'a mutlu bir yaş dilemek için 10 dakikadan kısa süreliğine bir araya geldiğini belirtti.

Etkinlik sırasındaki kapanma kuralları, İngiltere'de kapalı ortamlarda çoğu durumda ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklıyordu. ITV'ye göre 19 Haziran'da gerçekleşen etkinlik, Başbakan Johnson'ın şehir dışındaki bir resmi ziyaretinin dönüşünde, sürpriz olarak düzenlendi.

Ardından da Johnson, Başbakanlık konutunda aile arkadaşlarını ağırladı. Öte yandan bir Başbakanlık sözcüsü haberin bu kısmını yalanladı ve "Bu kesinlikle doğru değil. Başbakan kurallara uygun bir şekilde az sayıda aile mensubunu açık havada ağırladı" dedi.

BBC'ye bilgi veren başka bir kaynak, bu ikinci etkinliğin Başbakanlık konutunun bahçesinde düzenlendiğini, Johnson'ın aile üyelerinin katıldığını söyledi.

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RAPOR BU HAFTA YAYINLANACAK

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Sir Keir Starmer "Başbakanın kendi koyduğu kurallara uyması gerektiğine inanmadığını gösteren bir kanıt daha" dedi ve Johnson'ı istifaya davet etti.

Bu doğum günü etkinliğinin ortaya çıkmasından önce de Başbakan Boris Johnson, Koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen en az bir partiye katıldığı için istifa baskısı altındaydı. İddialarla ilgili soruşturma raporunun bu hafta yayımlanması bekleniyor.

Soruşturmayı yürüten Sue Gray'in raporunu hangi gün yayımlayacağı bilinmiyor. Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings'in bugün Gray'in ekibine ifade vermesi bekleniyor.

Hükümeti, Johhson'ın görevden ayrılmasını isteyen milletvekillerine karşı 'şantaj yapmakla' suçlayan iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden William Wragg de bu hafta polisle bir araya gelecek.

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Geçtiğimiz hafta şantaj iddialarını dile getiren Wragg, kendisi gibi tehdit edilen diğer milletvekillerinin de polise başvurmasını istedi. Wragg, olası bir soruşturmanın başbakanlık değil bağımsız uzmanlarca yapılması gerektiğini söyledi. Başbakanlık ise iddialarla ilgili bir kanıtın olmadığını söylüyor.

Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekilleri, Koronavirüs kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda partiler düzenlendiğinin ortaya çıkması sonrası Johnson'ın istifasını talep ediyor. Şu anda Kabine Ofisi'nde müsteşar olan Gray, Başbakanlık Konutu'ndaki partilerle ilgili iddiaları araştırıyor.

16 FARKLI TOPLANTI

Basında çıkan haberlere göre, pandemide yürürlükte olan kısıtlamalar sırasında Başbakanlık Konutu'nda ve diğer hükümet dairelerinde 16 farklı toplantı yapıldı.

Bunlardan biri de 20 Mayıs 2020'de verilen parti. Başbakan Johson bu partiye katıldığını itiraf etti. Ancak bunun bir "iş etkinliği" olduğunu öne süren Johnson, çabalarından dolayı personele teşekkür etmek için burada yalnızca 25 dakika kaldığını söyledi.

Gray ayrıca 16 Nisan 2021'de Kraliçe İkinci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreninin öncesinde düzenlenen iki etkinlik üzerinde de çalışıyor. Başbakanlık, Nisan ayındaki iki etkinlik için Buckingham Sarayı'ndan özür dilemişti.

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Gray'den, etkinliklerin niteliğine, amacına ve kimlerin katıldığına bakması istendi. Soruşturma Başbakan Johnson tarafından talep edildi. Tarafsız olması gereken Gray, raporunu Johnson'a verecek.

BBC Politika Muhabiri Damian Grammaticas'a göre, Johnson'ın görevi için en büyük tehdit Gray'in raporu olacak. Johnson'ın yanlış bir şey yapmadığına inandığı ve bu inançla da görevine devam etmeye kararlı olduğu bildiriliyor.

Şu ana kadar altı Muhafazakar Partili milletvekili, Johnson'a güvenmediğini açıkça kamuoyuna duyurdu.

Boris Johnson hakkında Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapılabilmesi için partinin 360 milletvekilinden 54'ünün bu yöndeki taleplerini parti yönetimine bildirmesi gerekiyor.

İngiltere'de kriz büyüyor: Boris Johnson bu kez de dans videosuyla gündemde
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Koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı kasıp kavurmaya başladığı 2020 yılında, tüm kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık bahçesinde bir partiye katıldığı ortaya çıkan İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, oldukça zor durumda.
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PARTİ YAPTIĞI İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ<br><br>Etkinliğe katıldığı için özür dileyen ve kendisine gelen tepkiler karşısında üzüntü duyduğunu dile getiren Johnson, buna rağmen ne kimseyi ikna edebildi ne de istifa çağrılarını durdurabildi.
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Johnson kamuoyunda büyük tepki toplayan olayla ilgili olarak \"Özür dilemek istiyorum. Biliyorum ki, ülke çapında milyonlarca insan son 18 aydır olağanüstü fedakarlıklar yaptı. Büyük ızdırap çektiklerini biliyorum. Yakınları için yas tutamadılar, yaşamlarını istedikleri gibi, istedikleri şeyleri yaparak yaşayamadılar. Başbakanlık'ta kuralları koyan kişiler tarafından kurallara uyulmadığını düşünerek bana karşı yönetimimle ilgili öfke duyduklarını biliyorum\" ifadelerini kullanmıştı.
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Sosyal medya kullanıcılarının \"Partici Johnson\" diyerek sorumsuzlukla suçladığı Johnson'ın gittiği bir partideki ışın kılıcıyla ettiği dansın videosu ülkede gündeme oturdu.<br><br>
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Johnson'ın 2009'da Londra belediye başkanı olduğu dönemde çekildiği ve bir Noel partisinde Londra Meclisi'nin o zamanki başkanıyla dans ettiğini iddia edilen görüntüleri, alay konusu oldu.<br><br>
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Işın kılıcıyla birlikte dans pistinde kendinden geçmiş bir şekilde dans eden Johnson'ın bu videosu, başbakanın sorumsuz davranışlarının bir simgesi olarak kabul edildi.<br><br>
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İngiltere'de kriz büyüyor: Boris Johnson bu kez de dans videosuyla gündemde
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın 2020'de salgın kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık bahçesindeki bir partiye katıldığını kabul etmesinin ardından ülkede tepkiler giderek artıyor. Johnson'ın kamuoyundan özür dilemesine rağmen istifa çağrıları gelmeye devam ederken, Başbakan'ın eski bir dans videosu sosyal medyaya düştü.


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