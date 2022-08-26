İngiltere’de enerji fiyatlarındaki kriz büyüyor: Elektrik ve doğal gaz tavan fiyatı yıllık yüzde 80 artışla yükseltildi

Ofgem basın açıklamasında “Artış, dünyanın Kovid salgınından kurtulmasıyla birlikte yükselmeye başlayan ve Rusya'nın yavaş yavaş Avrupa'ya gaz tedarikini kesmesiyle rekor seviyelere yükselen küresel toptan gaz fiyatlarındaki devam eden artışı yansıtıyor” denildi. Elektrik ve doğal gazdan oluşan enerji tavan fiyatının 3.549 Pound’a çekilmesi 24 milyon haneyi, yani nüfusun yaklaşık yüzde 85'ini etkileyecek.

KIŞ İÇİN FİYAT ÖNGÖRÜSÜNDE BULUNMADI

Ülkede enerji satışından elde edilen karın az olacağı vurgulanırken bazı küresel enerji üreticilerinin aksine, çoğu yerli tedarikçinin hali hazırda kar etmediğinin altı çizildi. Ofgem piyasaların çok dalgalı olmasından dolayı Ocak 2023 için fiyat öngörüsünde bulunmadıklarını ancak kışın gaz piyasası fiyatlarının 2023 yılına kadar daha da kötüleşeceğini belirtti.

REKLAM

BİR SONRAKİ ARTIŞ 2023 OCAK

Enerji fiyatlarının Rusya’nın agresif eylemleriyle rekor seviyelere ulaştığını belirten Ofgem’in CEO’su Jonathan Brearley, “Evlerimize, iş yerlerimize ve daha geniş ekonomiye zarar vererek Avrupa'ya gaz tedarikini yavaş ve kasıtlı olarak kapattılar. Ofgem'in bu maliyet artışlarını tavan fiyatlara yansıtmaktan başka seçeneği yok” dedi. Bir sonraki tavan fiyatı ise Ocak 2023’te yapılacak.

EKONOMİ Economist: Türkiye ekonomisi enflasyona rağmen büyüyor