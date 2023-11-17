İngiltere’de Gazze krizi: 8 Gölge Bakan istifa etti

İngiltere’de Gazze’de ateşkes çağrılarını destekleyen 8 Gölge Bakan görevinden istifa etti. İngiltere Parlamentosu oturumunda, geçen hafta İngiltere Kralı 3. Charles’ın parlamentodaki konuşmasının ardından İskoç Ulusal Partisi’nin (SNP) sunduğu “Gazze’de acil ateşkes çağrısı” yapan değişiklik önergesi görüşüldü. Parlamento, söz konusu önergeyi 125’e karşı 293 oyla reddetti.

DOKUZUNCU İSTİFA

Ana muhalefet lideri Starmer’ın, Gazze’de ateşkes çağrılarını reddeden tutumuna karşın, ateşkes çağrısı önergesini destekleyen 8 Gölge Bakan, oylama öncesi ve sonrasında görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Ayrıca, İşçi Partili 56 milletvekili de Gazze’de ateşkes çağrısından yana oy kullandı. Milletvekili İmran Hussain de muhalefet liderinin, İsrail-Filistin çatışmaları konusundaki açıklamaları ve Gazze’de ateşkes karşıtı söylemleri nedeniyle 8 Kasım’da Çalışanlar İçin Yeni Anlaşmadan Sorumlu Gölge Bakanlık görevinden istifa etmişti.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri de Gazze’deki sivil kayıpların boyutuna ve insani aralara vurgu yapan ancak ateşkesi desteklemekten kaçınan kendi partisinin değişiklik önergesini sundu. İşçi Partisi’nin önergesi de milletvekillerinin 183’e karşı 290 oyuyla reddedildi. İngiltere Parlamentosu böylelikle ateşkes çağrısı yapan ve insani yardım için ara verilmesini isteyen önergelerin ikisini de reddetmiş oldu.

Kaç bebek daha ölmeli?

İngiltere’de hükümeti Gazze’de ateşkes çağrısı yapmaya davet eden önergenin oylamasından önce parlamento önünde toplanan binlerce kişi, milletvekillerine “evet” oyu kullanma çağrısı yaptı. Filistin lehine sloganlar atarak acil ateşkes çağrısında bulunan eylemciler arasında Londra’da yaşayan Ortodoks Yahudiler de yer aldı. Parlamento önünde kurulan platformdan eylemcilere seslenen Filistin Dayanışma Kampanyası Başkanı Ben Jamal, “Ateşkes önergesine ‘hayır’ oyu verecek milletvekillerinin ahlaki zayıflığını tarif edecek cümle bulamıyorum. Ateşkese karşı oy kullanmak, ‘Soykırım devam edebilir’ demektir” şeklinde konuştu.

İNGİLTERE KARŞI ÇIKMALI

Britanya Filistin Forumu’ndan Mazhar İbrahim, tüm sözleşme ve savaş kurallarını ihlal etmesine rağmen İngiltere hükümetinin İsrail’e silah satmayı sürdürdüğünü kaydetti. İbrahim, “ateşkes çağrısı yapılmamasının, daha fazla çocuğun öldürülmesine yeşil ışık yakmak” anlamına geldiğine dikkat çekti. İbrahim, “Downing Sokağı ateşkese ikna olana kadar İsrail kaç bebek daha öldürmeli?” diye sordu. Lordlar Kamarası Üyesi Natalie Bennett ise İngiltere’nin tutumunun, “uluslararası hukukun ihlali ve toplu cezalandırmaya karşı çıkmak, Gazzelilerin haklarına ise sahip çıkmak” olması gerektiğini vurguladı.







