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Dünya

İngiltere'de gıda yoksulluğu: Etkilenen çocukların sayısı iki katına çıktı

Food Foundation tarafından yapılan bir ankete göre, İngiltere'de gıda yoksulluğu sebebiyle mağduriyet yaşayan çocukların sayısı Ocak ayında bir yıl öncesinin aynı ayına göre neredeyse iki katına çıktı. Yaşam maliyeti krizi hanelere sağlanan enerji desteğinin kesilmesiyle beraber daha da kötüleşti.

09:54 . 6/03/2023 Pazartesi
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İngiltere'de gıda yoksulluğu çocukları vurdu

İngiltere'de gıda yoksulluğu çocukları vurdu

Bulgulara göre, ankete katılan hanelerin yüzde 22'si geçen ay ya öğün atladığını ya da tüm gün yemek yemediğini bildirdi.


Ocak 2022'de bu rakam yalnızca yüzde 12 idi.


Veriler, yiyecek eksikliğinden muzdarip İngiliz çocukların toplam sayısının şu anda yaklaşık 4 milyona ulaştığını gösteriyor.


Endişe verici eğilim, ülkenin yükselen enerji maliyetlerinin teşvik ettiği rekor düzeyde yüksek gıda enflasyonunun olduğu bir dönemde ortaya çıktı.


Guardian'ın haberine göre pazar araştırmacısı Kantar'ın bu hafta başlarında yayınladığı son rakamlara göre gösterge şu anda yüzde 17,1'de bulunuyor ve en hızlı fiyat artışını süt, yumurta ve margarin gösteriyor.


Yaşam maliyeti krizi, hükümetin yakın zamanda hane halkı enerji faturalarına verdiği desteği kesme kararıyla daha da kötüleşti.


Okullarda ücretsiz yemek çağrısı


Halk şimdi İngiliz makamlarını ücretsiz okul yemeklerini ülke çapında yaygınlaştırmaya çağırıyor.


Gıda Vakfı tarafından yapılan ayrı bir ankette katılımcıların yüzde 80'inin tüm İngiliz çocuklarına okulda ücretsiz yemek verilmesinden yana olduğunu ortaya çıkardı.


Child Poverty Action Group'a göre şu anda yalnızca yıllık geliri 7 bin 400 sterlinin altında olan haneler ücretsiz yemek için hak kazanıyor ve bu da yoksulluk içinde yaşayan ancak yardım için uygun olmayan yaklaşık 800 bin çocuğu geride bırakıyor.


#İngiltere
#gıda yoksulluğu
#çocuk
#etkilenme
#iki kat
23 dakika önce
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İngiltere'de gıda yoksulluğu: Etkilenen çocukların sayısı iki katına çıktı
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