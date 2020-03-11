Dünya İngilterede hasta güvenliğinden sorumlu bakan koronavirüse yakalandı
AVRUPA

İngiltere'de hasta güvenliğinden sorumlu bakan koronavirüse yakalandı

İngiltere Sağlık Bakanlığı bünyesine bağlı Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries'te koronavirüs tespit edildi. Kendisinin testinin pozitif çıktığını belirten Dorries, tüm önlemleri alarak kendini evinde tecrit ettiğini açıkladı. Dorries geçtiğimiz günlerde Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer almıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nadine Dorries
Nadine Dorries

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kendini eve kapattı

Nadine Dorries

Dorries, yazılı açıklamasında, "Koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğrulayabilirim. Bilgilendirildiğim andan itibaren tavsiye edilen tüm önlemleri aldım ve kendimi evde tecrit ettim." ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki Dorries, İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun kendisini yakından takip ettiğini vurguladı.

Doğru olanı yaptı

Matt Hancock

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Dorries'in virüse yakalanması dolaysıyla "çok üzgün" olduğunu belirterek, "Kendini tecrit ederek doğru olanı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Boris Johnson'la beraberdi

Boris Johnson
  • Öte yandan Dorries'in son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldığı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulunduğu biliniyor.
  • İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki vaka sayısının salı günü 382'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının da 5'ten 6'ya çıktığını açıklamıştı.

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