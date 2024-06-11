İngiltere'de hastanelere siber saldırı: Acil kan bağışı çağrısı

NHS, 4 Haziran'da Londra'daki birçok hastaneyi etkileyen siber saldırı ile ilgili olarak, “Etkilenen bölgelerdeki patoloji hizmetleri, kapasiteleri azaltılmış olsa da en acil vakalara öncelik verilmektedir. Ne yazık ki, Güney Doğu Londra'daki sağlık hizmetlerinde acil olmayan kan tahlillerinin neredeyse tamamı ertelenirken, (kan) nakilleri de dahil olmak üzere bazı acil olmayan ameliyat ve prosedürler ertelenmeye devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.