|
Dünya

İngiltere'de hastanelere siber saldırı: Acil kan bağışı çağrısı

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), 4 Haziran'da Londra'daki birçok hastaneyi etkileyen ve hizmetleri kesintiye uğratan siber saldırı sonrasında, özellikle 0 grubu başta olmak üzere tüm kan grupları için acil bağış çağrısında bulundu.

09:59 - 11/06/2024 Salı
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

NHS, 4 Haziran'da Londra'daki birçok hastaneyi etkileyen siber saldırı ile ilgili olarak, “Etkilenen bölgelerdeki patoloji hizmetleri, kapasiteleri azaltılmış olsa da en acil vakalara öncelik verilmektedir. Ne yazık ki, Güney Doğu Londra'daki sağlık hizmetlerinde acil olmayan kan tahlillerinin neredeyse tamamı ertelenirken, (kan) nakilleri de dahil olmak üzere bazı acil olmayan ameliyat ve prosedürler ertelenmeye devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının kan bağışında eşleştirme prosedürünü etkilediği ve hasta kayıtlarının bulunduğu ana sunuculara bağlanılamadığı ifade edildi. NHS, saldırılardan dolayı dün yeni bir açıklama yaparak 0 grubu başta olmak üzere kan bağışı çağrısı yaptı.

Acil kan bağışı çağrısı


Açıklamada, özellikle 0 kan grubu bağışçılarına ihtiyaç olduğu belirtilerek, “Londra bölgesinde yaşayan 0 Tipi bağışçı mısınız? Şu anda normalden daha düşük 0 grubu kan stoklarımız var ve Londra'da kan vermek için randevu almak için acil 0 Negatif ve 0 Pozitif donörlere ihtiyacımız var” ifadeleri kullanıldı.

#İngiltere
#Kan Bağışı
#Siber Saldırı
17 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya Kurban Bayramı Namazı Vakti: 16 Haziran 2024 Antalya bayram namazı saat kaçta?