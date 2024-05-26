İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak düştü: 1 ölü

RAF'tan yapılan açıklamada, “RAF Coningsby yakınlarında meydana gelen trajik bir kaza sonucunda bir RAF pilotunun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle teyit etmek durumundayız. Pilotun ailesi bilgilendirilmiş olup, bu zor zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ederiz” denildi.